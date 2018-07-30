Что нужно есть во время месячных, чтобы не поправиться 

Узнайте, что нужно есть во время месячных и когда допустима порция коньяка.
Плохое самочувствие, боль внизу живота, одним словом, месячные. Есть не хочется вообще или есть желание попробовать из холодильника все. Нормальное, в общем, явление, только иногда такое переедание или нехватка полезных веществ еще больше усиливает неприятные ощущения.
Маргарита Гегамовна Минасян (стаж 6 лет), акушер-гинеколог сервиса «Онлайн Доктор» рассказала «Летидору», как правильно питаться во время менструального цикла и даже о том, можно ли употреблять алкоголь.
Каких веществ не хватает женщине во время месячных
Во время менструации в организме женщины происходят изменения: уровень основных гормонов снижается, а показатели тестостерона и прогестерона остаются высокими. За счет этих двух гормонов повышается аппетит, меняется эмоциональное состояние. Также прогестерон может влиять на изменение вкусовых предпочтений.
В период менструации из организма выводится магний и кальций.
Из-за уменьшения количества магния в организме может ухудшаться настроение, повышаться раздражительность и утомляемость, снижаться концентрация внимания.
При обильных менструациях и больших кровопотерях теряется много железа. В таких случаях необходимо восполнять уровень этого микроэлемента хотя бы в профилактических дозировках.
Женщинам во время менструации стоит больше прислушиваться к себе, чтобы распознать потребность своего организма и употреблять именно те продукты, которые ему необходимы в данный период. Это будет способствовать выработке серотонина.
Что полезно есть во время месячных
Для восполнения нехватки микроэлементов, в первую очередь, необходимо исключить продукты с высоким содержанием соли, которые приводят к образованию отеков.
В первую фазу цикла организм женщины максимально нуждается в углеводах.
Чтобы не навредить своей фигуре, лучше выбирать сложные углеводы:
• овощи и фрукты (помидоры, сладкий перец, кабачки, малина, гранат, вишня);
• каши (овес, булгур, пшеница, гречка);
• зелень (листовой салат, шпинат, лук латук);
• бобовые и зерновые (ячменные и зерновые хлопья, макароны, сделанные из цельных зёрен, цельнозерновой хлеб).
Стоит отказаться от быстрых углеводов:
• мюсли;
• шлифованный рис;
• манная каша, сахар и сахаросодержащие продукты;
• выпечка, торты, пирожные и фастфуд;
• газированные напитки;
• алкоголь и др.
Если очень сильно хочется чего-то сладкого, лучше сделать выбор в пользу фруктов или сухофруктов.
Во вторую фазу цикла, рекомендуется употреблять больше животных белков — нежирную рыбу и мясо.
Что нужно пить
Во время менструации следует пить больше жидкости, но не чай и не кофе. Данные напитки являются тонизирующими и могут способствовать ухудшению восприятия информации, повышая агрессивность и раздражительность.
Хорошо подойдут травяные чаи с мятой, мелиссой, чабрецом.
Можно ли есть соленое и острое
Необходимо отказаться от консервов, сухариков, фаст-фуда, чипсов, потому что в них повышенное содержание соли, которая может привести к отекам.
Также не стоит употреблять пищу с большим содержанием жиров.
Острое может провоцировать нарушения ЖКТ и будет возбуждать нервную систему.
Можно ли есть шоколад
Можно, но стоит отдавать предпочтение горькому шоколаду с орехом. Съедать всю плитку сразу не желательно, лучше ограничится четвертинкой ее.
Можно ли употреблять алкоголь
Принимать алкоголь во время критических дней не следует, так как менструация — это период сниженного иммунитета. Алкоголь может снижать его еще сильнее, возрастает риск заболеваний.
Так, у многих женщин во время менструации отмечается рецидив вируса герпеса или обострение молочницы перед началом цикла.
Все это связано с тем, что основные гормоны снижаются, и в результате происходит изменение микрофлоры и в целом иммунного ответа.
Если наблюдаются болевые ощущения и необильные выделения, тогда можно выпить коньяк, но в небольшом количестве, исключительно для расширения сосудов и уменьшения их спазмирования.
Но если менструация обильная (смена средств гигиены от 3-х раз в день из-за их полного заполнения менструальной жидкостью) алкоголь должен быть полностью исключен. В этом случае рекомендуется пройти обследование для выявления причины обильности выделений.
Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!