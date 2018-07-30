30 июля — День чизкейка

Весь мир празднует День чизкейка. Супермаркеты в Англии и США в честь праздника устраивают массовую распродажу чизкейков со скидкой до 50%. Кафе и рестораны всего мира предлагают гостям этот изумительный десерт.

Чизкейк (от английского «сыр» + «торт») — десерт, содержащий сыр. Бывает в диапазоне от творожной запеканки до сырного суфле. Чизкейк готовят из сыра «филадельфия» и его аналогов. Используют также сахар, яйца, сливки и фрукты. Смесь из этих ингредиентов кладётся на основание из бисквита, печенья или сладких крекеров. Часто добавляют ваниль и корицу, а также украшения из фруктов, ягод, листочков мяты.

В Великобритании чизкейк — это не выпечка, а холодный десерт, который обычно состоит из базового слоя — толчёного печенья, смешанного со сливочным маслом и спрессованного в корж, и слоя начинки — смеси из молока, сахара, сыра, сливок, иногда — желатина.

Если верить древним рукописям, в том числе запискам Плиния Старшего, пирог из мягкого творога был распространен в Греции еще в VIII—VII вв. до н.э. В те времена это был больше, чем десерт. Это был символ силы и процветания. Сырным пирогом угощали гостей на свадьбах, он входил меню олимпийских атлетов. Готовили его так: натёртый твердый сыр смешивали с мукой, водой, формировали из теста пирог и запекали

до готовности. Греки вместе со многими своими традициями передали рецепт римлянам,

а те распространили его по всей Европе. Даже на Руси, еще в XIII веке существовал так называемые сырный каравай. Ватрушки и сырники — его «наследники», дошедшие до нас с древних времен.

Первым изобретателем чизкейка в современном понимании этого блюда считают нью-йоркского кулинара Арнольда Рубена, владельца и шеф-повара нью-йоркского ресторана Turf, который в 1929 году впервые испек чизкейк, используя сыр «филадельфия». С тех пор чизкейк «Нью-Йорк» (который именно с «филадельфией») готовят во всем мире. По другим рецептам в чизкейках используют и другие сыры: рикотту, хаварти, маскарпоне. Вообще вариантов чизкейка существует великое множество, но независимо от количества и разнообразия дополнительных ингридиентов неизменным остается наличие в десерте вкусного воздушного сыра.

Самый большой в мире чизкейк был изготовлен компанией «Чизберри» в России, в городе Ставрополь в 2017 году. Его вес составил 4240 кг.

А самый дорогой в мире чизкейк приготовили в нью-йоркском ресторане Ristorante Rafele. Небольшой тортик весом в 1,5 кг. оценили в 4592 доллара. Как рассказал создатель чизкейка Раффаэле Ронка, его основа — нежный сыр рикотта из Италии, который стоит порядка ста долларов за килограмм. Также в состав входят белый трюфель и коньяк Hennessy Paradis 200-летней выдержки. А украсили этот «десерт толстосума» пчелиными сотами, французским шоколадом Valrhona и листочками съедобного золота.

Хотя ставропольский чизкейк, вероятно, стоил намного дороже при своем-то весе.

С праздником и вкусных вам приключений!

День независимости Вануату (местная кухня).

Ежегодно 30 июля жители небольшого тихоокеанского государства Вануату отмечают главный праздник страны — День независимости. В этот день в 1980 году острова, на которых расположена республика, получили независимость от Великобритании и Франции.

Вануату — островное государство, расположенное в южной части Тихого океана. Архипелаг состоит из 14 крупных и 60 мелких, но населённых островов. Всего в состав Вануату входит 83 острова (9 ненаселенных). Название Вануату происходит от двух местных слов, означающих «дом» и «стоять», а переводится это словосочетание как «Вечная земля». Население составляет чуть больше четверти миллиона человек. Основные торжества по поводу Дня Независимости Вануату проходят в Порт-Виле, столице государства. Они традиционно включают в себя военный парад, разнообразные мероприятия на открытом воздухе, концерты и гонки на каноэ.

Национальная кухня Вануату представляет собой смесь кулинарных традиций аборигенов, населявщих архипелаг и колонизаторов — французов и британцев. Связи

с чем европейские блюда, попав под воздействие местных факторов, приобрели совершенно новую палитру вкусов. Тёплый климат этих островов позволяет снимать урожай по несколько раз в году. Не зря Вануату считают самой изобильной страной на планете.

Поскольку это островное государство для приготовления многих национальных блюд, используют рыбу и морепродукты. Также в местной кухне активно используются овощи, фрукты и корнеплоды. Особенно популярны — маниока, ямс, корень таро, сладкий картофель, манго, папайя, ананасы, бананы и кокосы. Во многие блюда островитяне добавляют кокосовое молоко и кокосовые сливки. Ещё одна особенность национальной кухни — приготовление блюд на пару или на горячих камнях. Сковородки или мангалы используются редко.

Ниже приведены некоторые традиционные для Вануату блюда и напитки:

«Лап-лап» — блюдо из маниоки, шпината, ямса, бананов и тертого кокосового ореха. Подают и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к мясу или рыбе. А ещё его смешивают с морепродуктами, рыбой, мясом и запекают на углях в специальной земляной печи.

«Налот» — салат из корня таро, плодов хлебного дерева, бананов и тертого кокосового ореха.

«Маниок» — хрустящий пирог из тёртого картофеля.

«Нату» — запеченый голубь.

«Кокосовый краб» — запеченный океанский краб с кокосовой стружкой.

«Эскарго» — печеные улитки (заимствование из французской кухни). Подается с белым вином.

«Кава» — травяной напиток. Считается, что этот напиток имеет успокаивающее действие и хорошо снимает стресс. Кроме него в Вануату пьют травяные чаи, зелёный чай, фруктовые соки.

С праздником, маленькая, но чудесная страна Вануату!