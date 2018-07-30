Звезда «Универа» Валентина Рубцова рассказала, как похудела на 20 кг после родов

40-летняя звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова рассказала, как ей удалось избавиться от лишних килограммов. После рождения дочери актриса набрала 20 лишних килограммов. Но за несколько лет она довела свое тело до идеального состояния.

Как сообщает «День. Онлайн», секрет похудения Рубцовой такой: она начала заниматься йогой и полюбила греблю на доске. Также актриса разработала сама для себя меню.

"Начинаю день с теплой воды, затем 1,5 часа зарядка (силовые, йога, растяжка). После зарядки снова вода, много воды, и через 20−30 мин долгожданный завтрак! Это любая каша на воде: гречка, булгур, овсянка, перловка и т.д. с домашним сыром", — рассказала Рубцова. — «На обед всегда супчик мясной, овощной — да любой! И главное — больше зелени, у меня зелень вместо хлеба. В перерыве снова теплая вода. И на ужин мясо или рыба с овощами и любимый десерт — фрукты».

Кроме того Валентина Рубцова не ест и не пьет за три часа до сна.

Ранее «СП» писала, что пенсионерка из Австралии похудела на 32 килограмма благодаря авторской диете.

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