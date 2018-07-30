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Рецепт дня: Кефирный пирог
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Рецепт дня: Кефирный пирог 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Необычная и интересная выпечка — кефирный пирог — сегодня на нашем сайте в рубрике «Рецепт дня».
Что понадобится:
яйца куриные — 3 шт.
мед — 3 ст. л.
мука — 350 г  разрыхлитель — 1 ст. л.
кефир — 300 мл  клюква — 3 ст. л.
яблоки — 3 шт.
персик — 1 шт.
ванилин — 1 ч. л.
сливочное масло — 1 ч. л.
1. Взбейте яйца вместе с медом и ванилином.
2. Добавьте муку и разрыхлитель. Далее медленно вливайте кефир, перемешивая смесь.
3. Застелите противень бумагой для выпечки. Смажьте ее маслом. Выложите получившееся тесто.
4. Вымойте клюкву, персик и яблоки. Нарежьте фрукты мелкими кубиками. Выложите все на тесто.
5. Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 30 минут.
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