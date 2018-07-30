Рецепт дня: Кефирный пирог

Необычная и интересная выпечка — кефирный пирог — сегодня на нашем сайте в рубрике «Рецепт дня».

Что понадобится:

яйца куриные — 3 шт.

мед — 3 ст. л.

мука — 350 г разрыхлитель — 1 ст. л.

кефир — 300 мл клюква — 3 ст. л.

яблоки — 3 шт.

персик — 1 шт.

ванилин — 1 ч. л.

сливочное масло — 1 ч. л.

1. Взбейте яйца вместе с медом и ванилином.

2. Добавьте муку и разрыхлитель. Далее медленно вливайте кефир, перемешивая смесь.

3. Застелите противень бумагой для выпечки. Смажьте ее маслом. Выложите получившееся тесто.

4. Вымойте клюкву, персик и яблоки. Нарежьте фрукты мелкими кубиками. Выложите все на тесто.

5. Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 30 минут.