Рецепт дня: Кефирный пирог 

Необычная и интересная выпечка — кефирный пирог — сегодня на нашем сайте в рубрике «Рецепт дня».
Что понадобится:
яйца куриные — 3 шт.
мед — 3 ст. л.
мука — 350 г разрыхлитель — 1 ст. л.
кефир — 300 мл клюква — 3 ст. л.
яблоки — 3 шт.
персик — 1 шт.
ванилин — 1 ч. л.
сливочное масло — 1 ч. л.
1. Взбейте яйца вместе с медом и ванилином.
2. Добавьте муку и разрыхлитель. Далее медленно вливайте кефир, перемешивая смесь.
3. Застелите противень бумагой для выпечки. Смажьте ее маслом. Выложите получившееся тесто.
4. Вымойте клюкву, персик и яблоки. Нарежьте фрукты мелкими кубиками. Выложите все на тесто.
5. Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 30 минут.