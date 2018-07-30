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Ирина Ларина: «Когда у тебе трое детей — рутинная бытовая работа превращается в творческий процесс!»
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Ирина Ларина: «Когда у тебе трое детей — рутинная бытовая работа превращается в творческий процесс!» 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Когда у тебе трое детей, причем весьма активных, непослушных и юрких, как котята, рутинная бытовая работа превращается в творческий процесс. Недавно старший заболел и не пошел в садик, а от него тьма ущерба, особенно для продуктов: там куснет — бросит, там не допьет — оставит, так погрызет — выбросит. Как-то мне все это надоело и я, после очередной порции увещеваний, решила подойти к вопросу бессмысленной траты продуктов творчески. Ребенок оставил недопитое молоко. Вылить, выпить самой? А вдруг оно уже сутки стояло, а я не заметила? Замесим на нем тесто. На книжной полке лежит огромная груша, покусанная с двух сторон. Заставить его доесть не получится — проверено опытом. Значит груша пойдет в тесто. Порежем ее на мелкие кусочки, добавим корицы и в печь! Буквально полчаса — и на столе ароматные булочки с корицей и грушей. Даже мужу хватило, когда он с работы пришел, а ведь все это могло оказаться в мусорном ведре. Такой подход, как показала практика, бережет и ресурсы, а главное — нервы.
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