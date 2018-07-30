Что будет, если есть чеснок каждый день

Вы слышали о том, что чеснок полезен, но даже не подозревали насколько. Смотрите, что произойдет, если есть его каждый день.

Одним из первых задокументировал антибактериальные свойства чеснока знаменитый Луи Пастер в 1858 году. С тех пор чеснок активно использовали в медицине: аллицин в составе обладает сильнейшими антисептическими свойствами.

Древние греки ели чеснок перед соревнованиями, посколько замечали увеличение выносливости. Не растут результаты тренировок? Добавьте в ежедневный рацион чеснок. Он ускоряет ритм сердца, что повышает доступ крови ко всем органам, мышцам в том числе.

Тот самый непередаваемый запах чесноку придает сера. Некоторые соединения серы помогают организму выводить тяжелые металлы, что довольно важно в городских условиях, где воздух насыщен дымом и выхлопными газами.

Кстати, убрать специфическое «чесночное» дыхание можно элементарно, просто съев яблоко. Зубы чистить бесполезно, запах идет из легких — это дают о себе знать соединения серы.