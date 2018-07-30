Какие коктейли любят знаменитости: от Скарлетт Йоханcсон до Стинга

Скарлетт Йоханcсон​ — Bellini

Голливудская актриса отдает предпочтение «Беллини». Это слабоалкогольный напиток на основе сухого игристого вина просекко в сочетании с сицилийским лимончелло, нежным пюре из спелых персиков белого сорта и домашним ванильным сиропом. Коктейль пользуется популярностью у представителей богемы вот уже почти сотню лет — с 1930-х гг. И все благодаря его мягкому, сладкому вкусу и аромату. Известно, что «Беллини» — это творение венецианского бармена Джузеппе Чиприани . Название выбрано не случайно: изобретатель напитка был неравнодушен ко всему, что связано с эпохой Возрождения, а нежные цвета полученного коктейля напомнили ему мазки с полотен итальянского художника Джованни Беллини

Всем известный «Космополитен» во многом обязан своей популярностью Мадонне. В конце 90-х в СМИ попала фотография, где в одном из нью-йоркских баров певица предстала с коктейлем, который усовершенствовал бармен Дейл Де Грофф. В рецепт одной из самых приятных на вкус версий напитка входит цитрусовая водка, сок лайма и клюквы, а также апельсиновый ликер и сицилийский лимончелло. По традиции, «Космополитен» подают в бокалах для мартини.

Кит Ричардс — Foggy London

Гитарист Кит Ричардс, сердце и душа легендарной рок-группы The Rolling Stones, выбирает сложный, терпкий, ни на что не похожий коктейль, основу которого составляет джин с добавлением тоника, лимона и имбиря. Глубины вкусу добавит ликер из цветков бузины и медовый сироп. В барах «бунтарский» коктейль можно встретить под разными названиями: «Туманный Лондон», «Туманный Альбион», «Лондонский Туман».

Джастин Тимберлейк — The 5 o’clock Martini

Талантливый Джастин Тимберлейк удивляет не только своим творчеством, но и оригинальными вкусовыми предпочтениями. Американский певец знает, как разнообразить традиционную чайную паузу «файв-о-клок»: достаточно разбавить сладкий сироп чая Эрл Грей с нотками бергамота чем-нибудь покрепче, например, джином, просекко и апельсиновым ликером. Приятный вкусовой оттенок напитку придаст ананасовый сок, фреш лимона и джем из апельсинов.

Стинг и Боно — Sour

Несмотря на кисловатый привкус, сауэр-коктейли заслужили признание британского певца Стинга и ирландского рок-музыканта Боно из группы U2. В конце XIX века рецепт включал в себя только крепкие напитки, кислые соки и сахарный сироп. Сегодня в него добавляют дорогой виски, золотистый бурбон, лимон, кисло-сладкий гренадин и нотку миндаля с ликером амаретто — это ли не вкус, достойный истинных аристократов и ценителей роскоши?