Что такое гормональная диета и чем она интересна?

Гормоны отвечают за многие процессы, которые происходят в организме на разных этапах жизни. Состав гормонального коктейля может меняться даже в течение суток не один раз — на него влияют и эмоции, которые человек испытывает, и продукты, которые мы съедаем ежедневно. Гормональная диета порой назначается врачами-эндокринологами тем пациентам, которым нужно привести гормональный фон в норму, когда произошел их сбой или есть нарушения в работе щитовидной железы. Но и тем, кто хочет плавно снизить вес, не слишком ограничивая себе в рационе, такой способ тоже подходит. Такой способ питания хорошо подходит, например, молодым мамам, чей гормональный фон сразу после родов чаще всего требует корректировки, да и лишний вес тоже случается.

Гормональная диета — что это такое?

По отзывам тех, кто применял эту методику для похудения, вес уходит в приличных объемах: до 7 кг за месяц, при этом не отмечается сбоев с самочувствием. За счет употребления определенных продуктов разгоняется метаболизм — ускорение происходит без сбоя, если все делается правильно. Происходит чистка кишечника и других внутренних органов, а желудок уменьшается в объемах. Таким образом, довольно быстро пищевые привычки меняются — и этой диеты вполне можно придерживаться довольно продолжительное время без ущерба для здоровья. Диета при гормональном сбое может быть рекомендована и тем, кто хочет привести свое тело в тонус. Не будет нарушением рекомендовать ее в качестве системы питания на всю жизнь.

Принципы гормональной диеты

Смысл гормональной диеты в том, чтобы подавить гормоны инсулин и эстроген — именно они отвечают за накопление жировых отложений у мужчин и женщин. Такой сбой часто происходит у молодых людей и подростков.

С другой стороны, при таком подходе к питанию активизируются тестостерон, адреналин, норадреналин и соматотропин. Хорошая новость заключается в том, что эти гормоны помогают сжигать жир даже во время сна и при минимальной физической нагрузке, если их количество в организме максимально.

Три этапа гормональной диеты

Эта система питания предполагает три этапа: каждый из них отличается от другого и продуктами в рационе, и эффектом, который достигается за определенное время. Калории при этой диете считать не придется, но всем продуктам назначена определенная питательная ценность, которая обозначается баллами. Вот их и нужно подсчитывать ежедневно на каждом этапе. Размеры порции не могут превышать 300 граммов, это нужно учитывать. При сбое в следовании принципам такого питания на любом из этапов по любым причинам не стоит расстраиваться — нужно просто вернуться к самому началу.

Первый этап

Во время первого происходит перестройка всего организма и гормональной системы: жир начинает активно сжигаться по причине резкого увеличения количества одних гормонов и резкого сокращения других. Обычно для такого эффекта достаточно двух недель. Все это время нужно есть только ту еду, которая обладает нулевой ценностью, — полный список приведен ниже. Если в это время возникнет проблема с головокружением — можно позволить себе горячего сладкого чая. Если нарушения принципов питания не было, то ощутимое количество веса уйдет уже на этом этапе.

Второй этап

На втором этапе происходит нормализация всех процессов в организме: былого стресса от новой системы питания уже нет, жизненные системы более или менее научились нормально функционировать в новых условиях, а гормоны начали выделяться ровно в том количестве, которое необходимо для получения оптимального для конкретного человека веса. Чаще всего хватает двух недель, чтобы тело начало нормально себя ощущать в новом режиме и непривычных условиях.

Общее количество баллов за сутки не должно превышать 9, они распределяются следующим образом: завтрак — 4, перекусы и обед — по 2, ужин — 0.

Третий этап

Третий этап — завершающий и закрепляющий достигнутый результат. На него обычно в среднем отводятся те же две недели, но его можно использовать в своей индивидуальной программе питания очень долго, лишь изредка позволяя себе отойти от правил. Практика показывает, что придерживаться таких принципов в своем питании не так уж и сложно. А достигнутый результат и отличное самочувствие, как правило, очень сильно мотивируют к этому.

К каждому приему пищи можно прибавить по одному баллу по сравнению с предыдущим этапом. Такая диета совершенно сбалансирована, но если стрелка часов снова начнет показывать увеличение веса, нужно вернуться на две недели к предыдущему этапу.

Ценность продуктов

Все продукты делятся на четыре группы — каждая из них обозначена баллом от 0 до 4. Список еды одинаковой ценности довольно обширный — то есть голодать точно не придется, даже можно рассчитывать на некоторое разнообразие в ежедневном питании.

0 баллов

Морепродукты, нежирная рыба, белое мясо птицы — курицы или индейки, обезжиренные виды молочной продукции, включая творог, зеленые овощи, грибы, зеленый консервированный или свежий горошек, виноградный и яблочный уксус, яйца, приготовленные любым способом, водоросли в любом виде, зеленый и репчатый лук, чеснок.

1 балл

Ягоды в любом виде, за исключением варенья из них, свежевыжатые соки из овощей, фасоль.

2 балла

Фрукты, оливки и маслины, блюда из риса, овсяной и гречневой крупы, морковь и свекла, орехи, авокадо, сыры типа брынзы или феты, растительное масло всех видов, хлеб с отрубями или цельнозерновой, субпродукты и нежирное мясо, несладкие виды фруктов.

3 балла

Мюсли и каша из пшенки, любые виды сыра, включая плавленый, сладкие йогурты, соки из фруктов, горький шоколад с большим содержанием какао, кукуруза в любом виде.

4 балла

Любые напитки, содержащие алкоголь, сладкие газировки, мясо и сало в любом виде, жирные молочные продукты всех видов, любая колбаса и ветчина, рыба в любом виде — в том числе консервированная, манная крупа, мука любого сорта и хлеб или выпечка из нее, соки с сахаром, сухофрукты, картофель, сгущенное молоко, рафинированный сахар, мед, майонез.