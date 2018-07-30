Диета по Библии: самые необычные способы похудеть

Кажется, что дня не проходит без появления очередной диеты, которая обещает нам похудеть в кратчайшие сроки. Все они, как правило, имеют под собой научную теорию и в некоторых случаях действительно помогают. Отдельный же вид диет отличается не научным подходом, а странной креативностью, основанной на антропологии, мифах и фантазиях. Диета по Библии: самые необычные способы похудетьДиета Байрона

Английский поэт лорд Байрон был склонен к полноте и всю жизнь боролся с лишними килограммами. Он придумал свою особенную уксусную

диету, потребляя только овощи и печенье смоченные в уксусе, а когда

срывался с диеты, то устраивал организму очищающий марафон с магнезией —

слабительным того времени. Умер Байрон в возрасте 36 лет, но его органы, как показало вскрытие, были намного старше поэта.

Французская воздушная диета

Француженки всеми силами стараются поддержать легенду о стройности нации, поэтому часто практикуют самые необычные диеты. Например,

«воздушная диета», которая подразумевает под собой приготовление любимых блюд и красивую сервировку стола, но с одним минусом — есть вы это не будете, только

нюхать. Чтобы не умереть с голоду, можно заменить все приготовленное супом из воды и соли.

Хлопковая диета

Если верить легенде, то идея с поеданием хлопковых шариков

во имя похудения пришла из модельного бизнеса. Чтобы добавить шарикам хоть

какого-то вкуса, модели смачивали их в соке, а потом ели. Хлопок создавал

ощущение сытости, потребление калорий стремительно сокращалось, но всё это вело

к расстройствам пищевого поведения и последующим болезням желудка.

Синяя диета

Социологи утверждают, что синий цвет подавляет аппетит,

поэтому многие крупные корпорации питания используют красный и желтый в своих

логотипах, а диетологи рекомендуют есть из синих тарелок. Японцы же продвинулись еще дальше в вопросах диеты и создали очки, которые все вокруг

окрашивают в синий цвет и делает еду менее аппетитной.

Диета от Создателя

Библейская диета основана на том, что можно есть продукты,

которые одобрены Создателем, и полностью исключить из рациона неугодную ему пищу. Также, для достижение наилучшего результата нужно начинать и заканчивать

свой день молитвами, ими же утолять голод и быть верной Господу.

Диета «Спящая красавица»

Диета «Спящая красавица», как понятно из названия, основана

на сне. Пока вы спите, вы не едите, поэтому худеете. Такая диета научно

обоснована, но следовать ей нужно крайне осторожно, чтобы единственной едой в вашем рационе не стали таблетки снотворного. К тому же, эту диету практиковал

Элвис Пресли , но так и не смог избавиться от лишних килограммов.

Диета Дарвина

Теория Дарвина гласит, что человечество произошло от обезьян. Основываясь на этом, американский актер Адам Скотт начал пропаганду

новой диеты, утверждая, что еда, подходящая нашим предкам, не нанесет вреда и нам. Поэтому сейчас Адам питается обезьяним кормом и старательно вводит моду на него среди своих коллег и поклонников.