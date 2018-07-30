Ещё
Окрошка и «шуба»: британец назвал китайскому изданию самые невкусные русские блюда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Окрошка и «шуба»: британец назвал китайскому изданию самые невкусные русские блюда 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Клопс.Ru
Англичанин Блэр прожил в России три месяца и за это время похудел на три килограмма, так как не мог есть местную еду. О своих впечатлениях от русской кухни он рассказал китайскому телеканалу «Мир говорит», пишет "ИноСМИ".
По мнению иностранца, русская кухня разнообразна, однако большинство ингредиентов и изготавливаемых из них блюд невкусные. Блэр отметил, что в основном россияне питаются картошкой, молоком, хлебом, сыром и колбасой, а также луком, морковью, капустой и свёклой, водкой, чёрным хлебом и икрой.
Блэр отметил, что в России любят кислую еду, часто заказывают квашеную капусту и маринованные огурцы. Чёрный хлеб тоже имеет кисловатый привкус. В чай и кофе добавляют сахар, а в соль макают хлеб — это популярная закуска к водке.
Несмотря на холод в стране, на обед чаще всего подают холодные блюда. Даже бекон и шкварки едят холодными. Британец отметил, что в порядке вещей добавить в еду напиток — например, квас в окрошку. Ещё одним плохим блюдом он назвал селёдку под шубой из-за большого количества несочетаемых ингредиентов.
Русская еда практически не содержит специй и потому не имеет выраженного вкуса. Из-за этого, отмечает китайское издание, она не может понравиться и азиатам.
По мнению китайского профессора Лян Пинханя, привычка добавлять во многие блюда майонез сформировалась из-за нехватки продовольствия. Он указывает на то, что многие «традиционно русские» продукты были завезены из других краёв: так, гречка и рис прибыли из Византии, а кисломолочные заимствованы у скифов. Телеканал отмечает, что только около половины мяса и молока Россия производит самостоятельно. Остальное приходится покупать за рубежом.
Клопс.Ru: последние новости
Психолог Лабковский: Нормальная женщина хочет встретить и полюбить мужчину, а невротички хотят замуж В лесу Краснознаменского района отыскали пропавшего девятилетнего мальчика Больная девочка не получает положенных лекарств, а незрячий мальчик не может попасть в спортсекцию. Как живут особенные дети в Калининграде
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна82
Почему молодые женщины выбирают мужчин постарше12
Что скрывает знаменитая стрижка принцессы Дианы5
Как живут брошенные жены знаменитостей2
Актеры, у которых поехала крыша8
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
10:24
Вопросы, которые вы давно хотели задать
Психология
06:21
Актрисы, родившие после 40 лет
Звёзды
04:55
Россиянки назвали минусы серьезных отношений
Любовь
05:08
Почему молодые женщины выбирают мужчин постарше
Любовь
05:15
Некрасивые жены звездных красавцев
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение