Окрошка и «шуба»: британец назвал китайскому изданию самые невкусные русские блюда

Англичанин Блэр прожил в России три месяца и за это время похудел на три килограмма, так как не мог есть местную еду. О своих впечатлениях от русской кухни он рассказал китайскому телеканалу «Мир говорит», пишет "ИноСМИ"

По мнению иностранца, русская кухня разнообразна, однако большинство ингредиентов и изготавливаемых из них блюд невкусные. Блэр отметил, что в основном россияне питаются картошкой, молоком, хлебом, сыром и колбасой, а также луком, морковью, капустой и свёклой, водкой, чёрным хлебом и икрой.

Блэр отметил, что в России любят кислую еду, часто заказывают квашеную капусту и маринованные огурцы. Чёрный хлеб тоже имеет кисловатый привкус. В чай и кофе добавляют сахар, а в соль макают хлеб — это популярная закуска к водке.

Несмотря на холод в стране, на обед чаще всего подают холодные блюда. Даже бекон и шкварки едят холодными. Британец отметил, что в порядке вещей добавить в еду напиток — например, квас в окрошку. Ещё одним плохим блюдом он назвал селёдку под шубой из-за большого количества несочетаемых ингредиентов.

Русская еда практически не содержит специй и потому не имеет выраженного вкуса. Из-за этого, отмечает китайское издание, она не может понравиться и азиатам.

По мнению китайского профессора Лян Пинханя, привычка добавлять во многие блюда майонез сформировалась из-за нехватки продовольствия. Он указывает на то, что многие «традиционно русские» продукты были завезены из других краёв: так, гречка и рис прибыли из Византии, а кисломолочные заимствованы у скифов. Телеканал отмечает, что только около половины мяса и молока Россия производит самостоятельно. Остальное приходится покупать за рубежом.