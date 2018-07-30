Что пить с жареной курицей?

Когда дело доходит до выбора вина к жареной курице, то лучше всего выбрать игристое. После того, как вы попробуете это сочетание, то уже никогда не вернётесь к соку, сладкому чаю или лимонаду.

Почему так получается? В жареной курице много масла, соли и жира (звучит грустно, но вкусно). С обильной кислотностью, пузырьками и ароматами, игристое вино без труда разбивает весь этот страшный набор, очищает и освежает послевкусие. Пробуйте экстра брют, брют, сухое. Выбирайте шампанское, креман, кава, просекко и игристое розовое вино.

Хотите больше вариантов? Тогда мы предлагаем вино, которое может стать альтернативой игристому в паре с жареной курицей:

Темпранильо — пикантные ноты и полнота танинов делают это вино лучшей парой к цыплёнку.

Рислинг — ароматная сладость и высокая кислотность позволяют быстро расщеплять жир и приукрашивают вкус умами (мясной вкус) в жареной курице.

Ламбруско — танины и кислотность в этом итальянском вине, которое часто ругают, отлично играют с жирной курицей.

Фурминт — сухое (груша, лайм) или сладкое (фрукты, сахар) это венгерское вино точно заслуживает вашего внимания.

Грюнер вельтринер — для жареной курицы требуется кислотность. Вы найдёте её в этом вине.

Искристый шираз — то, что походит и к сладкому и к острому.

Жареная курица + шампанское

Цыпленок, обваленный в муке, приправленный паприкой, чесноком и чёрным перцем, обжаренный в растительном масле. Шампанское (или креман) расщепляет жир, как острое лезвие.

Курица + очень сухое просекко

Это птица, маринованная в йогурте и покрытая пастой из огненного каейнского перца. К ней подходит экстра-сухое просекко, с его ароматными нотами и приятным вкусом, которые помогут охладить жар паприки и другие острые ощущения.

Крылышки «буффало» + игристое розе

Красные фруктовые ароматы (клубника, белая вишня) отлично сочетаются с терпким, маслянистым вкусом крылышек.

Жареный цыплёнок по-корейски + ламбруско

Попробуйте сухое или полусладкое ламбруско, игристое итальянское вино с вишнёвыми или ежевичными нотами, которое хорошо сочетается с курицей, маринованной в соевом соусе, имбире и сахаре.

Жареная курица по-японски + шабли или ассиртико

Это нежное, похожее на темпуру, блюдо из Японии подходит к белым винам. Выбирая между шабли или ассиртико — не ошибётесь.

Тайваньский стейк из жареной курицы + гренаш или зинфандель

Эй, поклонники красного вина! Думаете, что мы забыли о вас? Ничуть. Это куриное блюдо — уникально: оно не маринованное, содержит сладкий картофельный крахмал и в нём сочетаются пять специй. Такой ароматический профиль требует чего-то пряного и сложного, поэтому стоит выбирать между гренашем и зинфанделем.

На самом деле, место, где подают жареную курицу с правильным вином, найти довольно сложно. Но мы надеемся, что наше руководство поможет вам разобраться в этом нелёгком вопросе и взять ситуацию в свои руки.

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