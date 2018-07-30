Какое вино подобрать к барбекю?

Правило №1. Пропускайте зинфандельТо, что грудинка хорошо сочетается с зинфанделем можно услышать довольного часто, но на самом деле они не слишком удачная пара. Грудинка очень плотное мясо, тяжёлое и насыщенное. К ней лучше всего подойдут вина северной Роны. Правило №2. Попробуйте контрастТо есть пино. Все считают, что для барбекю нужно что-то более тяжелое, но правильный пино нуар станет отличным дополнением как к грудинке, так и рёбрышкам. Это как в боксе. Грудинка — спортсмен в супертяжелом весе, но жилистый и быстрый парень вполне может ему противостоять. Правило №3. Избегайте вина из бочекМногие люди почему-то уверены, что барбекю и дубовые вина хорошо сочетаются. Однако, лучшая пара для мяса на гриле — это фруктовое вино. Правило №4. Не беспокойтесь о танинахКогда дело доходит до вина с барбекю, то уровень танинов перестают играть слишком большую роль во вкусе. По-настоящему хорошее мясо на гриле — нежное, которое легко отделяется от кости, поэтому вам не нужно такого количества танинов в вине, как, например, для стейка. P. S. Всё вышеперечисленное относится и к свиным рёбрышкам тоже!Фото: iStock.com/DisobeyArt