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На Среднем Урале стало больше фейковой колбасы
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На Среднем Урале стало больше фейковой колбасы 

Уралинформбюро 6 часов назад
Фото: Уралинформбюро
В Свердловской области зафиксировано увеличение доли фальсификата по некоторым типам продукции. Как сообщил «Уралинформбюро» замглавы регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских, за первую половину 2018 года доля неудовлетворительных проб по показателю фальсификации выросла у колбасных изделий (с 25,6% до 30,8%), сыров (с 15,8% до 24%), молочных консервов (с 41,7% до 50%) и рыбной продукции (с 6,8% до 21,8%).
В то же время в некоторых категориях ситуация изменилась в лучшую сторону. Так, в пробах сливочного масла доля неудовлетворительных снизилась с 31,9% до 22,8%, а в пробах мясных консервов с 50% до 20%. Кроме того, как и в 2017 году, в первой половине 2018-го не выявлено фальсифицированного шоколада.
В целом по микробиологическим, санитарно-химическим и физико-химическим показателям обстановка с пищевой продукцией на Среднем Урале постепенно улучшается. Существенные проблемы отмечаются лишь с отдельными видами кулинарных изделий — блюдами нетрадиционной кухни и салатами.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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