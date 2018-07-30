8 идеальных гаспачо в ресторанах Петербурга

Арбузный с крабом и огуречный

Разрабатывая летнее меню для ресторана «Гастрономика», шеф-повар Владимир Щепилов вспомнил, как его мама ела арбузы с хлебом. Сам он этого никогда не делал и рискнул попробовать: сочетание оказалось удачным. И хорошо перекликается с историей: изначально гаспачо — похлебка из воды, черствого хлеба, оливкового масла и чеснока. В свой суп Щепилов добавляет сок и мякоть арбузов, домашний багет, запеченный с творожным сыром, мясо камчатского краба и овощи — самый легкий и сладкий вариант в нашей подборке. Там же пробуйте огуречный гаспачо, который можно заказать с креветками и без: основа, взбитая в пену, базилик и очень много чесночного соуса с чили. Острота компенсируется сельдереем и мелко нарезанными овощами — огурцом и болгарским перцем.

Свекольный с черешней

Команда Birch продолжает работать с сезонными продуктами: для единственного летнего супа в меню шеф Арслан Бердиев взял свеклу — основу для холодного борща, которая в сочетании с фенхелем и перцем приобретает остроту, необходимую для настоящего гаспачо. Мелко рубленные овощи, хрустящие крутоны с солью, гребешки и спелая черешня — Бердиев, как обычно, не боится экспериментировать.

С черешней и страчателлой

Молодой су-шеф ресторана «Белка» Алексей Хацевич готовит классический гаспачо из спелых томатов в авторской интерпретации: добавляет к нему нежнейшую страчателлу, несколько черешен и свежую зелень. Там же пробуйте гаспачо с мясом камчатского краба — вариант для тех, кто хочет чего-нибудь посытней: краба действительно много.

С авокадо

Команда Camorra в «Бутылке» вывела из меню классический томатный гаспачо, которым кормила гостей до середины июля. На этот раз повара смешали все зеленые ингредиенты, которые только нашли на кухне, — авокадо, огурцы, чили, яблоко, кинзу, лайм, шпинат и соус песто. Палитру разбавляют слайсы красного перца. С каждой ложкой этого гаспачо, в котором главную партию играет авокадо, кажется, что становишься все более уверенным сторонником ЗОЖ: хочется выходить на пробежку и утром, и вечером, и прямо сейчас.

Томатный

Шеф «Миндаль Cafe» Марина Наумова решила обойтись без экспериментов. В ее Mindal кафе готовят классический гаспачо — помидоры, томатный сок, винный уксус, немного табаско, оливковое масло, зелень и пряности. Так же делают один из главных летних специалитетов и у Александра Рапоппорта в ресторане «Блок».

С бурратой и пармской ветчиной