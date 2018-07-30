Рецепт дня: сладкий перец с рисом и томатной заправкой

390 calories

Сладкий перец с рисом и томатной заправкой

Фаршированный перец по новому рецепту — с оливками, орегано и нежным сыром фета. Сладкий перец с рисом и томатной заправкой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут PT40M PT40M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 3 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 390 ккал

Ингредиенты

Болгарский перец (красный) 3 шт. Сыр (фета) 1/2 стакана Рис (сухой) 1 стакан Чеснок 3 зубчика Масло (оливковое) 1/4 стакана Орегано (сушёный) щепотка Уксус (бальзамический) 2 ст. л. Оливки 1/2 стакана Орехи (кедровые) 2 ст. л. Базилик (свежий, нарезанный) 1 стакан Томаты (черри) 1 стакан Перец (острый, красный; хлопья) щепотка Лимон (цедра) 1 шт.

Вымойте сладкий перец, смажьте оливковым маслом, посыпьте орегано, измельчённым чесноком и хлопьями острого перца.

Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

Отварите рис до готовности.

Смешайте готовый рис с бальзамиком, нарезанными оливками, кедровыми орешками и сыром фета.

В блендере измельчите свежий базилик, томаты черри, ¼ стакана оливкового масла и цедру одного лимона.

Запечённые перцы разрежьте пополам и удалите семечки.

В каждую половинку выложите рисовую смесь и приправьте лимонно-оливковой заправкой. Готово!

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