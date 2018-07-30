«Нашествие -2018»: что поесть и попить и по чём

На территории фестиваля и парковки запрещено проносить много чего. Понятное дело, в этот список входят: наркотики, психотропные и токсические вещества.

Нельзя также: напитки, причем любые, даже простую воду. Как пишут организаторы, на фестивале будет размещена зона «Социальная вода», где по магазинной цене можно купить емкости с водой. Ну и алкоголь — понятно дело, тоже нельзя.

Нельзя с собой брать еду. Организаторы предупреждают, что будут отбирать. Запрещены любые консервы в металлических и стеклянных банках, мягкие (вареные) колбасы, свежее мясо и рыба.

Еду — нельзя, напитки — нельзя. Что же делать, покупать там. А учитывая, что в пятницу и ближайшие выходные ожидается жара +30 градусов, то на воде можно сделать целое состояние.

Итак, какое меню предлагают гостям «Нашествия» и по каким ценам.

Блины:

Блин с маслом 70 50 Блин с ветчиной 70/50 100 Блин с сыром 70/30 100 Блин с сыром и ветчиной 70/50/30 200 Блин с картошкой 70/60 100 Блин с картошкой и ветчиной 70/60/50 150 Блин с картошкой и рыбой 70/60/30 150 Блин с картошкой и сыром 70/60/30 150 Блин с вареньем 70/25 100 Блин со сгущенкой 70/30 100 Блин с яблоками и корицей 70/50 150 Блин с шоколадом 70/25 100 Блин с шоколадом и бананом 70/25/30 150 Блины сытные (сыр, ветчина) 200 250 Блины сладкие (Сгущённое молоко, сладкие топинги, джемы) 100 150 Супы:

Солянка 500 250 Окрошка 500 250 Куриный бульон на дровах

100 Солянка (картошка, морковка, лук, сырокопчёная колбаса, зелень)

250 Суп сырный (грибы, сыр плавленый, мясо куриное, зелень)

250 Шурпа (мясо говяжье)

300 Летний суп «Таратор»; из кефира, зелени и огурцов.

150 На второе:

Гречневая каша на дровах с тушенкой + напиток

250 Перловая каша на дровах с тушенкой + напиток

250 Картофель на дровах с тушенкой + напиток

250 Каша овсяная на дровах + напиток

250 Гречка на дровах с сосиской + напиток

250 Шаверма (с курицей или говядиной) 250 300 Плов узбекский (мясо говяжье)

300 Жаркое по-домашнему (мясо говяжье)

300 Шашлык 100 гр. (мясо неизвестно)

150 А вот если вы решите купить не шаверму, а шаурму, то вам она обойдется в 350 рублей. В чём разница, в названии или составе, это придется выяснять уже на месте. Кстати, в меню на очень многие блюда не указан вес порций. Тоже придётся выяснять все на месте.

На фестивале будут продавать и пиццу, и сэндвичи и всякие там бургеры, надо сказать, недёшево.

Датский хот-дог 200 Французский хот-дог 180 Большой Датский хот-дог 250 Большой Французский хот-дог 230 Хантер-дог 280 Сэндвич Рулле/Рулле двойной с сосисками

280/380 Сэндвич Рулле/Рулле двойной с колбасками

330/450 Фан! Бургер

250 Сэндвич Порто

220 Сэндвич Прованс

220 Пицца Сырная

150/800 Пицца Маргарита

150/1100

Пицца Пепперони

150/1100

Пицца Гавайская

150/1100

Пицца Ветчина и грибы

150/1100

Пицца Цыпленок Рэнч

200/1200

Пицца Мясная

200/1200

Сосиски, колбаски, крылышки барбекю, креветки, буритто, рыбные чипсы, пироги, хот-доги и макароны по-флотски.

В принципе, еды много, и она разнообразная. И рассчитана на разный кошелек. Вот, к примеру, цены ресторана для Vip-персон

На мангале:

Стейк из лосося

850 Шашлык куриный из бедрышек

390 Шашлык из свиной шейки

450 Каре барашка

850 Баранина мякоть

700 Телятина

600 Свиная корейка

750 САЛАТЫ

Цезарь с курицей

550 Цезарь с креветками

800 Ассорти из овощей

350 Греческий

390 Салат с вялеными помидорами и с жар.лососем

700 Вес порций также не указан ни к одному блюду.

Напитки, соки, воды — в ассортименте, как и чай с кофе. Кипяток 200 мл обойдется в 50 рублей, чай от 50-100 рублей, если он с ароматом, то 150 р. Кофе: зерновой — 100-150 р., кофе в турке 150 рублей.

Подробнее с меню можно ознакомиться по ссылке.

В этом году рок-фестиваль «Нашествие» под открытым небом будет проходить с 3 по 5 августа в Большом Завидово Тверской области. Стало известно подробное расписание выступления групп и музыкантов, лектория и кинопоказов.