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«Нашествие -2018»: что поесть и попить и по чём
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«Нашествие -2018»: что поесть и попить и по чём 

tvernews.ru 43 минуты назад
Фото: tvernews.ru
На территории фестиваля и парковки запрещено проносить много чего. Понятное дело, в этот список входят: наркотики, психотропные и токсические вещества.
Нельзя также: напитки, причем любые, даже простую воду. Как пишут организаторы, на фестивале будет размещена зона «Социальная вода», где по магазинной цене можно купить емкости с водой. Ну и алкоголь — понятно дело, тоже нельзя.
Нельзя с собой брать еду. Организаторы предупреждают, что будут отбирать. Запрещены любые консервы в металлических и стеклянных банках, мягкие (вареные) колбасы, свежее мясо и рыба.
Еду — нельзя, напитки — нельзя. Что же делать, покупать там. А учитывая, что в пятницу и ближайшие выходные ожидается жара +30 градусов, то на воде можно сделать целое состояние.
Итак, какое меню предлагают гостям «Нашествия» и по каким ценам.
Блины:
Блин с маслом 70  50  Блин с ветчиной 70/50  100  Блин с сыром 70/30  100  Блин с сыром и ветчиной 70/50/30  200  Блин с картошкой 70/60  100  Блин с картошкой и ветчиной 70/60/50  150  Блин с картошкой и рыбой 70/60/30  150  Блин с картошкой и сыром 70/60/30  150  Блин с вареньем 70/25  100  Блин со сгущенкой 70/30  100  Блин с яблоками и корицей 70/50  150  Блин с шоколадом 70/25  100  Блин с шоколадом и бананом 70/25/30  150  Блины сытные (сыр, ветчина) 200  250  Блины сладкие (Сгущённое молоко, сладкие топинги, джемы) 100  150  Супы:
Солянка 500  250  Окрошка 500  250  Куриный бульон на дровах
100  Солянка (картошка, морковка, лук, сырокопчёная колбаса, зелень)
250  Суп сырный (грибы, сыр плавленый, мясо куриное, зелень)
250  Шурпа (мясо говяжье)
300  Летний суп «Таратор»; из кефира, зелени и огурцов.
150  На второе:
Гречневая каша на дровах с тушенкой + напиток
250  Перловая каша на дровах с тушенкой + напиток
250  Картофель на дровах с тушенкой + напиток
250  Каша овсяная на дровах + напиток
250  Гречка на дровах с сосиской + напиток
250  Шаверма (с курицей или говядиной) 250  300  Плов узбекский (мясо говяжье)
300  Жаркое по-домашнему (мясо говяжье)
300  Шашлык 100 гр. (мясо неизвестно)
150  А вот если вы решите купить не шаверму, а шаурму, то вам она обойдется в 350 рублей. В чём разница, в названии или составе, это придется выяснять уже на месте. Кстати, в меню на очень многие блюда не указан вес порций. Тоже придётся выяснять все на месте.
На фестивале будут продавать и пиццу, и сэндвичи и всякие там бургеры, надо сказать, недёшево.
Датский хот-дог  200  Французский хот-дог  180  Большой Датский хот-дог  250  Большой Французский хот-дог  230  Хантер-дог  280  Сэндвич Рулле/Рулле двойной с сосисками
280/380  Сэндвич Рулле/Рулле двойной с колбасками
330/450  Фан! Бургер
250  Сэндвич Порто
220  Сэндвич Прованс
220  Пицца Сырная
150/800  Пицца Маргарита
150/1100
Пицца Пепперони
150/1100
Пицца Гавайская
150/1100
Пицца Ветчина и грибы
150/1100
Пицца Цыпленок Рэнч
200/1200
Пицца Мясная
200/1200
Сосиски, колбаски, крылышки барбекю, креветки, буритто, рыбные чипсы, пироги, хот-доги и макароны по-флотски.
В принципе, еды много, и она разнообразная. И рассчитана на разный кошелек. Вот, к примеру, цены ресторана для Vip-персон
На мангале:
Стейк из лосося
850  Шашлык куриный из бедрышек
390  Шашлык из свиной шейки
450  Каре барашка
850  Баранина мякоть
700  Телятина
600  Свиная корейка
750  САЛАТЫ
Цезарь с курицей
550  Цезарь с креветками
800  Ассорти из овощей
350  Греческий
390  Салат с вялеными помидорами и с жар.лососем
700  Вес порций также не указан ни к одному блюду.
Напитки, соки, воды — в ассортименте, как и чай с кофе. Кипяток 200 мл обойдется в 50 рублей, чай от 50-100 рублей, если он с ароматом, то 150 р. Кофе: зерновой — 100-150 р., кофе в турке 150 рублей.
Подробнее с меню можно ознакомиться по ссылке.
В этом году рок-фестиваль «Нашествие» под открытым небом будет проходить с 3 по 5 августа в Большом Завидово Тверской области. Стало известно подробное расписание выступления групп и музыкантов, лектория и кинопоказов.
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