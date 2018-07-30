Как на Ямайке используют бананы и какого цвета они там бывают

Этой статьей мы продолжаем серию публикаций, посвященных кулинарным и гастрономическим традициям разных стран и народов. Здесь вы не найдете каких-то конкретных рецептов, зато узнаете много нового и даже неожиданного из мира еды и напитков.

Жители далекого от нас острова Ямайка тоже любят бананы. И не просто едят их в любое время суток, но еще и готовят с ними всякую всячину. Вроде овсянки на завтрак. Нет-нет, они не кромсают по нашему обыкновению спелые бананы в готовую кашу. Для этого замечательного блюда берут плоды поплотнее, не полной зрелости, которые еще не желтые, а скорее зеленые, натирают их крупной стружкой и отваривают в разбавленном кокосовом молоке, тщательно размешивая. Затем добавляют ваниль и мускатный орех, немного соли и сахара, а также — наконец-то! — овсяные хлопья или муку. Иногда при подаче еще и медом сдабривают, получается сытно и вкусно.

А вот для ямайских банановых блинчиков годятся как раз переспелые плоды. Их растирают до состояния пюре, добавляя взбитые яйца, привычный набор тамошних пряностей и немного муки. Дальше совсем по-нашему: ложкой выкладывают порциями на сковородку в разогретое растительное масло, обжаривают с двух сторон. При подаче посыпают крупным тростниковым сахаром.

Подмешивают бананы в тесто для хлеба. И в мороженое тоже. Если взбить спелую банановую мякоть с молоком и ванильным мороженым и хорошенько охладить, эта смесь поможет переждать полуденный ямайский зной.

Даже легкую бражку на острове тоже готовят из бананов. Для этой цели спелые плоды не очищают, а нарезают кусками поперек, смешивают с рисом, заливают водой и нагревают, не доводя до кипения. Дальше просто: полученную субстанцию охлаждают, разливают по керамическим емкостям и оставляют примерно на месяц. Затем жидкость сливают с осадка, процеживают, бутилируют и выдерживают еще месяц. Этот оригинальный напиток здесь называют вином.

А еще на Ямайке растут красные бананы. Вернее, их кожура в спелом виде становится коричневато-бордовой, а мякоть приобретает розоватый оттенок. Специалисты утверждают, что своим экзотическим цветом этот сорт обязан обилию каротина, более привычного нам по морковке; им виднее. Эти оригинальные ягоды (если кто уже подзабыл школьную ботанику, с научной точки зрения бананы являются именно ягодами, как какой-нибудь банальный арбуз) по аромату и особенно вкусу напоминают малину, иногда землянику. На всех местных рынках и у придорожных торговцев обычно есть небольшой выбор бананов, разных по цвету, размеру и назначению.

Местные жители используют свои красные бананы в разнообразной стряпне: добавляют в овощные рагу, обжаривают и подают в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам. Или запекают на гриле, посыпая умопомрачительными смесями ямайских пряностей; дивная закуска к пиву получается.