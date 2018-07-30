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За субботу на ярмарках рязанцы скупили 4,5 тонн ягоды
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За субботу на ярмарках рязанцы скупили 4,5 тонн ягоды 

АиФ Рязань 36 минут назад
Фото: АиФ Рязань
28 июля на пяти площадках Рязани работали ярмарки выходного дня, сообщает пресс-служба областного правительства. Всего на 283 точках торговали 180 производителей.
В итоге за субботний день на ярмарках выходного дня торговцы продали рязанцам:
мясо, полуфабрикаты, колбасы — 8,7;молоко и молочные продукты — 13,6 т;хлеб и хлебобулочные изделия — 6,5 т;картофель и другие овощи — 3,3 т;земляника, смородина и малина — 4,5 т.
Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 4 августа. Состоятся они на Театральной площади, перед ЦНТИ, у кинотеатра «Октябрь», возле торгового центра «КИТ» и торгового комплекса «Березовый».
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