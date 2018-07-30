«Снегурочка» и безалкогольное шампанское. Топ-8 освежающих коктейлей

В жару безалкогольные освежающие напитки — идеальный вариант. «Аиф-Юг» вместе со специалистами выбрал рецепты, не содержащие спиртные напитки. Вкусные, прохладные, с мороженым, фруктами, орехами, соками, пикантными приправами и травами — они отлично утолят жажду, поднимут настроение и станут отличным дополнением к семейному празднику или шумной вечеринке. К их приготовлению можно привлечь детей. Только мороженого тогда придётся купить в два раза больше.

Ледяной манго

Что понадобится

Манго — 2 шт. ;йогурт — 2 стаканчика;сахар — 2 ст. ложки;кардамон — щепотка;корица — щепотка;лёд.

Приготовление

Очистить манго, лучше брать очень спелые фрукты. Мякоть плодов взбить вместе с йогуртом. Йогурт предпочтительнее использовать натуральный. Добавить в коктейль сахар, положить по щепотке кардамона и корицы. При желании — в каждый бокал с получившимся напитком можно опустить по несколько кубиков льда.

Коктейль «Снегурочка»

Что понадобится

Мороженое — 200 г;молоко — 0,5 стакана;йогурт — 0,5 стакана;киви — 1 шт. ;измельченные орехи.

Приготовление

Взбить любое мороженое с половиной стакана молока и половиной стакана йогурта. В каждый бокал сначала бросить нарезанный ломтиками киви. Залить взбитым йогуртом и посыпать сверху измельченными орехами.

Коктейль «Шоколадка»

Что понадобится

Ванильное мороженое — 100 г;молоко — 0,5 стакана;апельсиновый сок — 5 ст. ложек;шоколадный сироп — 5 ст. ложек;тертый темный шоколад.

Приготовление

Взбить мороженое с половиной стакана молока, пятью столовыми ложками апельсинового сока и столько же шоколадного сиропа. Налить коктейль в высокие бокалы, сверху посыпать тертым черным шоколадом.

Коктейль «Освежающий»

Что понадобится

Мороженое — 200 г;молоко — 200 мл;мятный сироп — 40 мл;взбитые сливки;веточка мяты.

Приготовление

Взбить по 200 мл молока и любого мороженого, добавить мятный сироп. Разлить по бокалам, украсить шапкой взбитых сливок и маленькой веточкой мяты.

Безалкогольное шампанское

Что понадобится

Лимон — 6 шт. ;сахар — 75 г;минеральная вода (газированная) — 1 л;яблочный сок — 2 л;яблоки красные — 2 шт. ;лед.

Приготовление

75 г сахара растворить в подогретом соке шести лимонов. Сироп смешать с литром газированной минеральной воды и двумя литрами яблочного сока. Нарезать мелкими кусочками два спелых яблока (желательно — красных), положить в большую посуду и залить полученным напитком. Охладить, разлить по бокалам, украсить веточками мяты и добавить кубики льда.

Морозная вишня

Что понадобится

Пломбир — 200 г;молоко (холодное) — 1 стакан;вишневый сироп — 3-4 ст. ложки.

Приготовление

Смешать 200 г пломбира, стакан холодного молока и вишневый сироп. Все тщательно взбить, чтобы образовалась пышная пена, и разлить по высоким стаканам.

Коктейль «Клубничка»

Что понадобится

Крепкий сладкий кофе (остуженный) — 1 маленькая чашка;пломбир — 100 г;клубника — 100 г.

Приготовление

Смешать кофе (заранее сваренный и остуженный) с пломбиром и клубникой, клубника подойдет замороженная, если нет свежей. Взбить, разлить по красивым бокалам, можно украсить каждый бокал небольшой ягодой клубники.

Апельсиновый коктейль

Что понадобится

Апельсины — 4 шт. ;вода — 1 стакан;сахар — 2 ст. ложки;гвоздика — 3 шт. ;корица — 2 см палочки;мускатный орех — щепотка.

Приготовление

Смешать сок из четырёх апельсинов, один стакан воды и две столовые ложки сахара. Вскипятить вместе с гвоздикой и палочками корицы. Процедить, остудить, разлить по бокалам и посыпать сверху тёртым мускатным орехом.