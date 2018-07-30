Ещё
«День мороженого» устроили на Соколе
Далее:
Читайте также:
Ещё

«День мороженого» устроили на Соколе 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Интерактивное мероприятие под названием «День мороженого» прошло в филиале «Сокол» территориального центра соцобслуживания «Беговой». Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.
«Красивый и уютный актовый зал был переполнен гостями. Присутствующие на празднике услышали много интересного из истории любимого лакомства, узнали о его происхождении, видах и рецептах», — говорится в материале.
Также гости приняли участие в викторине, поиграли в интеллектуальную игру, придумали свой рецепт мороженого под названием «Соколёнок» и приготовили его совместными усилиями. (ео)
Управа района Сокол города Москвы: последние новости
Юная художница из Сокола заняла призовое место на фестивале в Испании В МАИ появилась столовая «Космос» Сотрудники полиции из Сокола приняли участие в мероприятии ко Дню борьбы с наркоманией
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна86
Что скрывает знаменитая стрижка принцессы Дианы5
Как живут брошенные жены знаменитостей2
Какие качества утратили русские женщины2
Галкин показал подозрительное фото с Пугачевой31
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
02:05
Какие качества утратили русские женщины
Психология
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
10:24
Вопросы, которые вы давно хотели задать
Психология
06:21
Актрисы, родившие после 40 лет
Звёзды
04:55
Россиянки назвали минусы серьезных отношений
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение