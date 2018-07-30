«День мороженого» устроили на Соколе

Интерактивное мероприятие под названием «День мороженого» прошло в филиале «Сокол» территориального центра соцобслуживания «Беговой». Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

«Красивый и уютный актовый зал был переполнен гостями. Присутствующие на празднике услышали много интересного из истории любимого лакомства, узнали о его происхождении, видах и рецептах», — говорится в материале.

Также гости приняли участие в викторине, поиграли в интеллектуальную игру, придумали свой рецепт мороженого под названием «Соколёнок» и приготовили его совместными усилиями. (ео)