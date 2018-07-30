Около 6,5 тысячи человек посетили тематическую ярмарку «Сад-Огород» в Сергиевом Посаде

Тематическая ярмарка прошла в минувшие выходные в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минпотребрынка.

Сезонную ярмарку посетили около 6,5 тысячи человек. По словам министра потребительского рынка и услуг региона Владимира Посаженникова, посетители могли приобрести рассаду плодовых деревьев, кустарников, и цветов, спецодежду, инвентарь.

На сезонной ярмарке также можно было купить фрукты и овощи. По данным пресс-службы, за выходные на ярмарке продали 2,5 тонны огурцов, 2 тонны картофеля, 500 килограммов помидоров, 350 килограммов кабачков, 370 килограммов капусты, по 190 килограммов моркови и свеклы, 140 килограммов перца и 90 килограммов чеснока.

Некоторые товары продавались по специальным ценам, действовали дополнительные скидки.