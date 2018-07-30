Крамбл с яблоками

Сверху — хрустящая корочка с гранолой.

Время приготовления: 50 Минут

Ингредиенты

Яблоки — 400 грамм Сахар — 50 грамм Вода — 1 столовая ложка Гранола — 35 грамм Мука — 35 грамм Масло сливочное — 35 грамм

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 130?С. Также подготовьте противень: выложите на него пергамент или бумагу для запекания, смазанную маслом.

Почистите 400 г яблок и нарежьте дольками. Выложите в сотейник, добавьте 50 г сахара и 1 ст. л. воды, готовьте на медленном огне 5 минут.

Отдельно смешайте и разотрите руками в равных частях гранолу с мукой и сливочным маслом (примерно по 35 г).

Яблоки выложите в форму, сверху — любые ягоды, а затем — крамбл. Запекайте 20 минут.