Ещё
Крамбл с яблоками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крамбл с яблоками 

Карельские вести 2 часа назад
Сверху — хрустящая корочка с гранолой.
Время приготовления: 50 Минут
Ингредиенты
Яблоки — 400 грамм Сахар — 50 грамм Вода — 1 столовая ложка Гранола — 35 грамм Мука — 35 грамм Масло сливочное — 35 грамм
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 130?С. Также подготовьте противень: выложите на него пергамент или бумагу для запекания, смазанную маслом.
Почистите 400 г яблок и нарежьте дольками. Выложите в сотейник, добавьте 50 г сахара и 1 ст. л. воды, готовьте на медленном огне 5 минут.
Отдельно смешайте и разотрите руками в равных частях гранолу с мукой и сливочным маслом (примерно по 35 г).
Яблоки выложите в форму, сверху — любые ягоды, а затем — крамбл. Запекайте 20 минут.
Карельские вести: последние новости
Домашние круассаны Рулеты из лаваша с сырной начинкой Запеченный тыквенный крем
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери44
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна86
Трусы без дна: к чему сложно привыкнуть в Китае
Женщина вышла замуж сама за себя5
Некрасивые жены звездных красавцев
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
02:05
Какие качества утратили русские женщины
Психология
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
05:38
Что нужно есть в «эти дни», чтобы не поправиться
Здоровье
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение