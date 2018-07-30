В кастрюле, духовке и на гриле. Сколько минут варить молодую кукурузу?

Молодая сочная кукуруза появилась в продаже. Помимо отменного вкуса царица полей славится богатым содержанием витаминов и полезных минералов. Всеми любимая с детства варёная кукуруза, приправленная солью, положительно влияет на работу иммунной системы и кишечника.

Успеть насладиться свежей кукурузой надо до конца августа, позже эта злаковая культура преимущественно оказывается переспевшей и жёсткой. Самый дешевый способ — купить початки с листвой и самостоятельно приготовить одно из самых летних блюд. Помимо того, кукурузу можно варить в кастрюле, её запекают в духовке и даже жарят на гриле.

Как выбрать молодую кукурузу?

Выбрать по-настоящему вкусную кукурузу не составит труда. Её листья должны быть зелёные и плотные на ощупь. Если они засохли или вовсе отсутствуют — скорее всего, товар низкого качества. У спелых початков кукурузные рыльца — тёмные волокна, которые окутывают столбик кукурузы, — должны быть коричневыми и липкими. Обращайте внимание на початок. Самой вкусной считается кукуруза молочно-белого и светло-жёлтого цвета.

Во время покупки постарайтесь незаметно раздавить одно зёрнышко. Внутри должна быть белая вязкая жидкость, напоминающая молоко. Если так — то перед вами молодая кукуруза, которая после варки окажется мягкой и насыщенной по вкусу. При этом в целом на ощупь зёрна должны быть упругими (но не слишком жёсткими), одинаковыми по размеру и плотно прилегать друг к другу. Желательно не хранить долго свежую кукурузу в холодильнике, чтобы сахар не сделал семена слишком крахмалистыми. Покупайте столько — сколько съедите за несколько дней.

Как правильно варить кукурузу?

Перед приготовлением промойте кукурузу под проточной водой. От листьев початки можно не очищать, так как в процессе варки они придадут блюду особый аромат. Однако грязную и сухую листву снять всё-таки необходимо. Также убираем кукурузные рыльца.

Можно предварительно замочить кукурузу в прохладной воде, но это не обязательно. Время варки зависит от степени зрелости початка. Так, ресторатор Аркадий Новиков на своей странице в Instagram недавно порекомендовал поклонникам вкусной и полезной еды варить молодую белую кукурузу в течение 30 минут. Если у вас совсем созревшие початки, то процесс приготовления может затянуться на несколько часов. В этом случае перед варкой следует опустить кукурузу в смесь воды и молока (в пропорции 1:1). Это поможет придать ярко-жёлтой перезревшей кукурузе мягкость и сочность.

Варить кукурузу желательно в кастрюле с толстыми стенками. Опустите початки одинакового размера в уже кипящую воду и варите при среднем огне. Для придачи нежного вкуса можно добавить немного сахара или сливочного масла. А вот солить не надо, иначе зёрна получатся жёсткими. Добавляйте соль за 5 минут до готовности, либо при подаче на стол. Кушайте кукуруза тёплой, пока она не затвердела.

Как запечь кукурузу в духовке?

Не многие знают, что кукурузу можно не только варить, но и запекать в духовом шкафу.

3 початка кукурузы2 зубчика чеснока½ пучка базилика20 г сливочного масла1 ч. ложка солищепотка чёрного молотого перца

Удалите кукурузные рыльца, аккуратно отогнув листья кукурузы. Натрите початки смесью из измельчённого чеснока, зелени и масла. Отверните листья в первоначальное положение и заверните кукурузу в пергамент, а потом — в фольгу. Выпекайте в духовке при температуре 200 градусов на протяжении 1 часа. При подаче на стол посыпьте кукурузу солью.

Как сделать кукурузу на гриле?

На даче и пикните кукурузу можно пожарить на гриле. Приготовленные таким образом початки будут иметь особый аромат в зависимости от соуса, которым вы их предварительно смажете.

6 початков кукурузы400 г сливочного масла1 пучок свежей кинзы2 ст. ложки порошка чили2 ч. ложки тмина2 ч. ложки соли2 ч. ложки чёрного молотого перца

Смешайте масло, специи и зелень. Половиной получившейся смеси смажьте очищенную от листвы и волокон кукурузу. Жарьте на гриле с каждой стороны до готовности примерно 30 минут. Можно предварительно обернуть початки в фольгу. Подавайте на стол вместе с оставшимся соусом. Готовую кукурузу можно обернуть беконом с сыром и ещё немного подержать на огне.

Как приготовить кукурузу в микроволновке?

Предварительно очищенную кукурузу замочите на 1 час в холодной воде. Затем положите початок в полиэтиленовый пакет, залейте 2 столовые ложки воды комнатной температуры и плотно завяжите. Положите пакет в миску и для циркуляции пара сделайте зубочисткой несколько дырочек. Готовьте так в микроволновой печи на максимальной мощности в течение 15 минут.