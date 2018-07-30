Эксперт рассказал, как узнать содержание нитратов в овощах и фруктах

Самый простой способ определения содержания нитратов в овощах и фруктах — запастись нитратометром. Кроме этого, плоды лучше покупать в зависимости от сезона их созревания.

Об этом в эфире радио « Комсомольская правда » заявил координатор проекта «Народный контроль» в Челябинске Вадим Воробей.

«Главное — покупать фрукты и овощи в зависимости от сезона. К примеру, арбузы и дыни созревают к концу августа, капуста — в начале августа. Как правило, то, что появляется на прилавках раньше, содержит максимальное количество нитратов», — сказал Воробей.

Кроме того, больше всего удобрений аграрии используют для взращивания самых маленьких и самых больших плодов.

«При покупке арбуза или дыни стоит обратить внимание на хвостик — если он сухой, этот продукт будет безопасен для потребителя», — пояснил эксперт.

В целом, по его словам, сейчас больше всего химических удобрений из продуктов, представленных на прилавках, содержат капуста, дыни и арбузы.