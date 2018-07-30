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Эксперт рассказал, как узнать содержание нитратов в овощах и фруктах
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Эксперт рассказал, как узнать содержание нитратов в овощах и фруктах 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Самый простой способ определения содержания нитратов в овощах и фруктах — запастись нитратометром. Кроме этого, плоды лучше покупать в зависимости от сезона их созревания.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил координатор проекта «Народный контроль» в Челябинске Вадим Воробей.
«Главное — покупать фрукты и овощи в зависимости от сезона. К примеру, арбузы и дыни созревают к концу августа, капуста — в начале августа. Как правило, то, что появляется на прилавках раньше, содержит максимальное количество нитратов», — сказал Воробей.
Кроме того, больше всего удобрений аграрии используют для взращивания самых маленьких и самых больших плодов.
«При покупке арбуза или дыни стоит обратить внимание на хвостик — если он сухой, этот продукт будет безопасен для потребителя», — пояснил эксперт.
В целом, по его словам, сейчас больше всего химических удобрений из продуктов, представленных на прилавках, содержат капуста, дыни и арбузы.
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Женский форум
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