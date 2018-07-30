А вы знали? Эти шесть продуктов питания мыть не нужно

Птица и рыба Если вы привыкли мыть курицу и рыбу перед приготовлением, пора срочно отказаться от этой привычки. Вы не только не сокращаете количество бактерий, но еще и способствуете их распространению на мойку и близлежащие поверхности. А если в этот момент в раковине еще и посуда какая-нибудь стоит — пиши пропало, риск кишечной инфекции увеличивается в разы. Красное мясо Сырое мясо также не рекомендуется промывать в воде. И дело не только в возможном заражении. Лишняя влага во время приготовления на сковороде превратится в пар, который повлияет на вкус и качество блюда. Пожарить такое мясо у вас вряд ли получится — в лучше случае, потушить. Предварительно помытая зелень Помните эти герметичные пакеты с готовой салатной смесью? Так вот эти продукты поступают на прилавки магазинов в уже подготовленном для потребления виде — производитель заранее промывает зелень. Обрабатывать ее повторно не нужно — иначе листочки потеряют свой сок и свежесть, особенно если продаются в нарезанном виде.

Грибы Грибы как и красное мясо не стоит подвергать длительному контакту с водой — особенно, если на продукте отсутствуют явные следы загрязнений. Грибы впитывают влагу как губка, и это может повлиять на вкус блюда. Вместо замачивания и промывания грибов в воде профессиональные повара быстро протирают их влажным бумажным полотенцем и сразу же отправляют их на сковороду. Яйца Мы все наслышаны о тяжелых последствиях заражения сальмонеллой. И все же мыть куриные яйца перед хранением в холодильнике необходимости нет. Заранее обработать их у вас не получится — интенсивное трение стирает с яиц защитный слой, и они портятся буквально в течение нескольких дней. К тому же, на птицефабриках курицы находятся в клетках, под которыми проходит конвеер для удаления помета. При такой технологии и сама клетка, и яйца остаются чистыми. Не говоря уже об обязательной вакцинации птиц, которая проводится под строгим ветеринарным контролем. Если вас все же беспокоит вероятность заражения сальмонеллезом, промойте яйцо в горячей воде с мылом непосредственно перед приготовлением. Варите яйца до полной готовности в течение 10 минут, и никакой глазуньи — только тщательная обжарка с двух сторон!Макаронные изделия Споласкивать пасту до приготовления и в голову никому не придет. А вот готовые макароны сразу перед подачей промывают многие. И, между прочим, зря! Чистая вода удаляет с их поверхности крахмал и делает их суше — к такой пасте никакой соус не пристанет, и блюдо может получиться водянистым.