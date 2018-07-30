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Где вкусно и красиво позавтракать в Москве
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Где вкусно и красиво позавтракать в Москве 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Лениво позавтракать на веранде с красивым видом — настоящая радость, особенно для тех, кто проводит лето в городе. Успейте воспользоваться потрясающей погодой и забегите перед работой (или прогуляйтесь в выходные) на Кузнецкий мост в Dante Kitchen+Bar. Шеф Игнат Куликов превратил позиции постоянного меню в утренние, которые можно попробовать с 9:00 до 13:00 по будням и с 10:00 до 14:00 в субботу и воскресенье.
Домашнюю запеканку с муссом из белого шоколада, ягодами и малиновой пудрой шеф превращает в настоящий десерт, а овсянку подает с пряной грушей и ванилью. Разумеется, в меню есть и традиционный асаи боул со свежими ягодами, бананом и гранолой. Любителям плотного завтрака — ньокки с сыром Таледжио, хрустящим яйцом пашот и соусом песто. Подойти к процессу творчески предлагают и гостям: глазунью, пашот, скрэмбл или омлет из трех яиц можно «собрать» самостоятельно, заказав ингредиенты на свой вкус. На десерт рекомендуем «Сгроппино» с тремя видами сорбетов или тапиоку на кокосовом молоке с тартаром и сорбетом из манго, ананасом и кокосовыми чипсами.
Помимо авторских новинок в меню завтраков есть и хиты Dante: салат из хрустящих баклажанов с моцареллой, базиликом и сладким чили соусом и домашний сыр с ягодами, маринованной тыквой, свеклой и фисташками.
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