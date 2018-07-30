Дева встала на весы: как похудеть по знаку зодиака

У каждого человека есть свои вкусовые пристрастия. Но далеко не все при выборе меню обращаются к планетам и звездам. Индийский астролог Алина Ясмин рассказала «Вечерке», как правильно подобрать питание каждому знаку зодиака.

Этот знак спокойно относится к сладкому, кофе или чай он также часто пьет без сахара. Его беда в том, что ближе к ночи Овен может открыть холодильник и поискать перекус. У Овна слишком активная жизнь, и часто он просто не в состоянии придерживаться режима приема пищи. Лучший перекус для Овна — грейпфрут или кусочек черного шоколада. Продукты с небольшой горчинкой вообще будут полезны для этого знака.

Телец

Тельцы, конечно, не против сладкого, но они в силах сдержать себя, когда понимают, что пора бы сесть на диету. Этот знак склонен к лишним килограммам, но заниматься спортом и придерживаться диеты ему сложно. Поэтому Тельцам подойдет питание через каждые три часа, но это должна быть правильная еда небольшими порциями и без плюшек и конфет во второй половине дня.

Близнецы

Близнецы могут сочетать вкусы, прекрасно подбирая к сладкому винограду соленый сыр, а соленый пирог есть вприкуску с кислым вареньем. Этот знак может быть гурманом в своих вкусовых пристрастиях. Подвижность спасает Близнецов от проблем с весом, но знаку не следует перебарщивать с продуктами, которые могу засорить организм и впоследствии вызвать болезни. Режим питания в определенное времени пусть и сложен для близнецов, но полезен.

Этому знаку стоит пить больше воды. Вода для Рака — это сила, здоровье и внешний вид. От сладкого лучше держаться подальше. Для диеты подойдет употребление рыбы, приготовленной на пару. Ракам не стоит перебарщивать с солью. При желании перекусить чемто солененьким раку лучше выбрать салат из морской капусты.

Льва нельзя назвать любителем сдобы или тортов — скорее он променяет сладкое на кусочек мяса. Единственное, от чего ему следует воздерживаться, это излишне жирная пища. Не стоит любимый кусок прожаренного мяса с жирком съедать вместе с макаронами или заправленным маслом картофельным пюре, лучше пусть это будет запеченный стейк, предварительно замаринованный в специях и луке.

Этот знак любит жевать: семечки, чипсы, сухарики. Неправильные перекусы и употребление вредных закусок может принести Деве лишние килограммы. В свой рацион для сохранения телесного и эмоционального здоровья Деве следует включать много фруктов, зелени, натуральные соки, в период особой эмоциональной нагрузки можно побаловать себя вином, но только без соленых и сладких снеков. Полезны для Девы занятия спортом или другие физические нагрузки.

Весам стоит бояться перееданий. Соки с витамином С укрепят их иммунитет, а также прекрасно повлияют на снижение веса. Натуральные овощи, фрукты, молочные продукты помогут Весам решить проблему с метаболизмом. Весам требуется много витаминов, поэтому для их здоровья еда должна быть приготовлена с максимальным сохранением полезных свойств.

Скорпион

Этот знак не склонен к перееданию. Держать себя в форме Скорпиону помогают его сексуальность и увлечение спортом. Для знака важно, чтобы в его рационе были мясные продукты. Скорпион оценит еду со специями и пикантными соусами, но не стоит есть такую пищу на ужин, она тяжела для переваривания.

Стрелец

Этот знак порой сам не понимает, от чего может набрать вес, сбросить который бывает для Стрельца очень сложно. Этот знак обожает сладкое и удержаться от искушения ему бывает очень и очень сложно. Этому знаку постоянно приходится контролировать потребление сладкого. Рекомендовано пить больше воды и травяных чаев.

Козерог

Этот знак по своему телосложению не худой и не толстый. Но неправильное питание может привести к болезням и плохому самочувствию. У Козерога нет проблем, да и особой надобности в соблюдении диет, но ему следует обратить внимание на то, что именно он ест, и на совместимость продуктов. Вместо кофе лучше пить чай, он не выводит из организма воду.

Водолей

Как правило, люди этого знака мало подвержены излишнему весу. Они настолько заняты собственными мыслями и настолько уходят в работу, что даже могут забыть о чувстве голода. Особой диетой для Водолея может быть употребление только натуральных продуктов. Не стоит Водолеям и перебивать аппетит перекусами.

Этот знак, кажется, может располнеть даже при взгляде на еду. Рыбе следует придерживаться таких диет, которые исключают потребление белого хлеба, сладостей, выпечки, сахара. Этот знак очень неравнодушен к сладкому, без тортика Рыба может даже загрустить. Но в этом случае ей будет более полезен черный шоколад, фрукты, содержащие сахарозу, не только в утреннее и в дневное время.