Баклажанная икра от шеф-повара WomanHit.ru

Вам понадобится:

— 3 небольших баклажана (лучше взять небольшие молодые баклажаны);

— 2 помидора-сливки;

— 1 болгарский перец;

— 1 луковица;

— 2 зубчика чеснока;

— 1 маленькая морковь;

— 3 ст. ложки растительного масла для жарки;

— специи: соль (чуть меньше чайной ложки), сахар — 1 десертная ложка, уксус — 1 десертная ложка, черный перец — щепотка;

— зелень петрушки и базилика — по вкусу.

Баклажаны запеките в духовке, для молодых баклажанов это примерно 30 минут при температуре 200 градусов. Если у вас крупные овощи, то увеличьте время запекания на 5—10 минут. Выньте из духовки и дайте немного остыть.

В это время на сковороде спассеруйте на слабом огне на растительном масле мелко нарезанный лук, чеснок и морковь. Морковь можно натереть на крупной терке. Через 8—10 минут добавьте мелко порезанные перец и помидоры и тушите еще 5 минут.

Снимите с баклажанов кожуру, порежьте кубиками примерно 1 см и выложите к обжаренным овощами. Добавьте соль, сахар, перец и уксус, размешайте и тушите еще 3—4 минуты.

Зелень петрушки и базилика (или любую другую) добавляйте по вкусу.

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