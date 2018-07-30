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Баклажанная икра от шеф-повара WomanHit.ru
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Баклажанная икра от шеф-повара WomanHit.ru 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Вам понадобится:
— 3 небольших баклажана (лучше взять небольшие молодые баклажаны);
— 2 помидора-сливки;
— 1 болгарский перец;
— 1 луковица;
— 2 зубчика чеснока;
— 1 маленькая морковь;
— 3 ст. ложки растительного масла для жарки;
— специи: соль (чуть меньше чайной ложки), сахар — 1 десертная ложка, уксус — 1 десертная ложка, черный перец — щепотка;
— зелень петрушки и базилика — по вкусу.
Баклажаны запеките в духовке, для молодых баклажанов это примерно 30 минут при температуре 200 градусов. Если у вас крупные овощи, то увеличьте время запекания на 5—10 минут. Выньте из духовки и дайте немного остыть.
В это время на сковороде спассеруйте на слабом огне на растительном масле мелко нарезанный лук, чеснок и морковь. Морковь можно натереть на крупной терке. Через 8—10 минут добавьте мелко порезанные перец и помидоры и тушите еще 5 минут.
Снимите с баклажанов кожуру, порежьте кубиками примерно 1 см и выложите к обжаренным овощами. Добавьте соль, сахар, перец и уксус, размешайте и тушите еще 3—4 минуты.
Зелень петрушки и базилика (или любую другую) добавляйте по вкусу.
Другие рецепты нашего шеф-повара смотрите на страничке в Фейсбук.
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