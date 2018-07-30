10 мест, где можно поесть ночью в Сайгоне

Ночью гурманы выходят на улицы Сайгона и ищут что-нибудь вкусненькое

Дробленый рис с жареной свининой — улица Dinh Tien Hoang, район Binh Thanh

Эта закусочная — знакомое жителям Сайгона место для ночных перекусов, особенно поздних ночных работников. В переулке на улице Dinh Tien Hoang можно почувствовать запах ребрышек барбекю. Ребрышки, сочные и нежные, всегда подают горячими.

Цена: 30 000-45 000 VND (1,29-1,93 USD) за одну тарелку.

Время работы: с 4 вечера до 4 утра.

Лапша со свиным желудком — улица Dinh Tien Hoang, район Binh Thanh

Также на улице Dinh Tien Hoang находится место, часто посещаемое припозднившимися работниками. Свиной желудок тщательно обрабатывают и готовят. Он добавляет интересный аромат лапше, но его не рекомендуют есть людям со слабыми зубами, так как желудок нужно долго жевать.

Цена: 22 000-28 000 VND (1-1,20 USD) за порцию.

Время работы: с 7 вечера до полуночи.

Суп фо — улица Nguyen Tri Phuong, район 10 Эта закусочная, где продают суп фо уже 50 лет, отличный выбор для позднего ужина, особенно когда на улице идет дождь.

Фо, который готовят здесь, славится насыщенным бульоном и вкусными мясными шариками. Просто добавьте яйцо-пашот, и оно согреет любой голодный желудок.

Цена: 40 000-70 000 VND (1,70-3,00 USD) за миску супа.

Время работы: с 15.30 до полуночи.

Крабовая лапша — улица Hau Giang, район 6 Крабовая лапша, или bun rieu, занимает особое место в Сайгоне. Перед миской крабовой лапши с тофу, кровяной колбасой, пирогом из свинины и креветочной пастой не может устоять ни один любитель вкусно поесть. Хотя из-за употребления креветочной пасты поздно ночью можно получить боль в животе, отказаться от кисло-сладкого бульона и лапши с крабами невозможно.

Цена: 25 000-40 000 VND (1,07-1,72 USD) за миску.

Открыто с 18.00 до 2.00 ночи.

Клейкий рис cadé — улица Tran Phu, район 5 Это кафе, где продают клейкий рис, заполнено клиентами уже 40 лет, даже в полночь. Изюминкой блюда является cadé — смесь ингредиентов, таких как яйца, сахар, кокосовое молоко, манго или дуриан, которая придает клейкому рису богатый, сладкий вкус.

Цена: 12 000 VND (0,52 USD) за одну порцию, завернутую в банановый лист.

Время работы: с 17.00 до 2.00 ночи.

Суп вонтон — улица Ha Ton Quyen, район 11 Еще одно блюдо на ночь— суп вонтон. Это китайское блюдо состоит из множества ингредиентов, таких как креветки вонтон, фрикадельки и овощи. Подается с соевым соусом. Бульон легкий и вкусный, а нотка остроты от молотого чили делает его идеальным.

Цена: 30 000-45 000 VND (1,29-1,93 USD).

Время работы: с 14.00 до 1.30 ночи.

Рисовая каша с мясом — рынок Tan Dinh

Попробуйте прохладным вечером эту удивительную рисовую кашу и сразу согреетесь. В этом уличном блюде так много акцентов: запах молотого перца, сочность балюта (утиное яйцо с зародышем), нежность ребрышек и хрустящая корочка жареного пончика.

Цена: 15 000-35 000 VND (0,64-1,50 USD).

Время работы: с 17.00 до 23.30.

Жареные устрицы с яйцом — улица Phung Hung, район 5 Это роскошное блюдо, которое можно найти на улице Phung Hung, похоже на вьетнамский сэндвич banh xeo с устрицам. Его могут подавать с различными видами соуса, такими как кисло-сладкий рыбный соус, соевый соус или соус чили. Но если вы не любите жареную еду, можете почувствовать немного приторный вкус, поэтому обязательно купите что-нибудь попить.

Цена: 60 000-70 000 VND (2,58-3,01 USD).

Открыто с 18.30 до 23.30.

Суп из свинины — улица Le Quang Dinh, район Binh Thanh

В этой закусочной в переулке от улицы Le Quang Dinh не очень разнообразное меню, но всегда много клиентов. Изюминкой блюда является свинина, подаваемая с густым кисло-сладким рыбным соусом, который вызывает сильное привыкание. Лапшу можно выбрать разную.

Цена: 30 000 VND (1,29 USD) за миску.

Время работы: 18.00 — 12.00.

Бульон со свиной требухой — улица Phan Dang Luu, район Phu Nhuan

Как только на город опускается ночь, в закусочной появляются первые клиенты, хотя открывается она днем. Бульон готовят традиционным южным способом. Немного риса с несколькими кусочками имбиря согреет ваше сердце холодной ночью.

Цена: 15 000 VND (0,64 USD) за миску.

Открыто с 13.30 до 3.00 ночи.

Источник: vnexpress.net