Мусака по-гречески с баклажанами и кабачком

На мой вкус, мусака — это самое летнее дачное блюдо, хоть и немного заграничное. Все ингредиенты зреют на наших грядках и прямо просятся на стол. По сути — та же овощная запеканка, но можете смело, подавая на стол, назвать её с южным флёром «мусака».

Мусака

Готовить её можно с одними баклажанами, но в этот раз мне захотелось использовать и кабачки. Тем более, что это не возбраняется))

Итак, для приготовления нам нужно:

3 небольших баклажана;

1 молодой кабачок;

1 луковица;

3 помидора;

800 г мясного фарша;

100 г сыра;

соль, перец по вкусу;

1-2 зубчика чеснока.

Для соуса:

500 мл молока;

2 яйца;

40 г сливочного масла;

30 г пшеничной муки;

соль;

мускатный орех.

овощи

Приготовление:

1. Сначала подготовим овощи. Кабачки, баклажаны помыть, обсушить и нарезать кружочками. Присолить и оставить, чтобы выделился сок. Лук и чеснок очистить и мелко нарубить.

Овощи

Томаты вымыть и надрезать крест на крест. Обдать кипятком, охладить в холодной воде и снять кожицу.

Томаты также мелко нарубить. 2. С кабачков и баклажанов слить сок, обсушить на бумажном полотенце. Далее их надо обжарить. Можно это сделать на простой сковороде, но тогда они «возьмут» много растительного масла, поэтому я обжарила их на сковороде-гриль. Сковороду смазала силиконовой кисточкой растительным маслом, нагрела её и обжарила овощи. При этом они приготовились, а масла пошло на их приготовление — буквально столовая ложка.

На гриле

Обжаренные баклажаны

3. Одновременно с обжаркой кабачков и баклажанов займёмся фаршем. Я взяла свинину и говядину, провернула пару раз через мясорубку. На сковороде обжарила лук и чеснок, добавила готовый фарш.

Фарш+лук Обжариваем фарш

Когда фарш будет готов, добавляем порубленные помидоры. И немного всё потушим. Солим и перчим по вкусу. 4. Теперь приготовим соус. В сотейнике растапливаем сливочное масло. Одновременно подогреем в кастрюльке молоко.

Добавляем к маслу муку.

+мука

Обжарить муку около полминуты. Снять масляно-мучную смесь с огня и немного остудить. Потом в эту смесь постепенно ввести тёплое молоко, мешая всё венчиком. Проварить соус около 3 минут.

Соус снять с огня и немного остудить. В миске взбить немного венчиком пару яиц. Постепенно ввести яйца в негорячий соус, постоянно его помешивая. Солим по вкусу, можно добавить тёртый мускатный орех.

5. Теперь соберем нашу запеканку. Я запекаю её в форме 27x19 cм. Форму смазываем растительным маслом. Укладываем слой баклажанов.

1 слой

2-й слой — слой фарша. 3-й слой — тёртый сыр. 4-й слой — кабачки.

5-й слой — слой фарша.

Сверху заливаем мусаку соусом и посыпаем оставшимся сыром.

Выпекаем в духовом шкафу около 40 минут при 180ºС.

После запекания даём мусаке «созреть» минут 15 и можно подавать на стол.

Очень сочная, вкусная мусака готова! Прошу к столу!

Приятного аппетита!