Мусака по-гречески с баклажанами и кабачком 

На мой вкус, мусака — это самое летнее дачное блюдо, хоть и немного заграничное. Все ингредиенты зреют на наших грядках и прямо просятся на стол. По сути — та же овощная запеканка, но можете смело, подавая на стол, назвать её с южным флёром «мусака».
Мусака
Готовить её можно с одними баклажанами, но в этот раз мне захотелось использовать и кабачки. Тем более, что это не возбраняется))
Итак, для приготовления нам нужно:
3 небольших баклажана;
1 молодой кабачок;
1 луковица;
3 помидора;
800 г мясного фарша;
100 г сыра;
соль, перец по вкусу;
1-2 зубчика чеснока.
Для соуса:
500 мл молока;
2 яйца;
40 г сливочного масла;
30 г пшеничной муки;
соль;
мускатный орех.
овощи
Приготовление:
1. Сначала подготовим овощи. Кабачки, баклажаны помыть, обсушить и нарезать кружочками. Присолить и оставить, чтобы выделился сок. Лук и чеснок очистить и мелко нарубить.
Овощи
Томаты вымыть и надрезать крест на крест. Обдать кипятком, охладить в холодной воде и снять кожицу.
Томаты также мелко нарубить. 2. С кабачков и баклажанов слить сок, обсушить на бумажном полотенце. Далее их надо обжарить. Можно это сделать на простой сковороде, но тогда они «возьмут» много растительного масла, поэтому я обжарила их на сковороде-гриль. Сковороду смазала силиконовой кисточкой растительным маслом, нагрела её и обжарила овощи. При этом они приготовились, а масла пошло на их приготовление — буквально столовая ложка.
На гриле
Обжаренные баклажаны
3. Одновременно с обжаркой кабачков и баклажанов займёмся фаршем. Я взяла свинину и говядину, провернула пару раз через мясорубку. На сковороде обжарила лук и чеснок, добавила готовый фарш.
Фарш+лук Обжариваем фарш
Когда фарш будет готов, добавляем порубленные помидоры. И немного всё потушим. Солим и перчим по вкусу. 4. Теперь приготовим соус. В сотейнике растапливаем сливочное масло. Одновременно подогреем в кастрюльке молоко.
Добавляем к маслу муку.
+мука
Обжарить муку около полминуты. Снять масляно-мучную смесь с огня и немного остудить. Потом в эту смесь постепенно ввести тёплое молоко, мешая всё венчиком. Проварить соус около 3 минут.
Соус снять с огня и немного остудить. В миске взбить немного венчиком пару яиц. Постепенно ввести яйца в негорячий соус, постоянно его помешивая. Солим по вкусу, можно добавить тёртый мускатный орех.
5. Теперь соберем нашу запеканку. Я запекаю её в форме 27x19 cм. Форму смазываем растительным маслом. Укладываем слой баклажанов.
1 слой
2-й слой — слой фарша. 3-й слой — тёртый сыр. 4-й слой — кабачки.
5-й слой — слой фарша.
Сверху заливаем мусаку соусом и посыпаем оставшимся сыром.
Выпекаем в духовом шкафу около 40 минут при 180ºС.
После запекания даём мусаке «созреть» минут 15 и можно подавать на стол.
Очень сочная, вкусная мусака готова! Прошу к столу!
Приятного аппетита!