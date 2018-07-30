Маринованные капустные рулетики — необычная и вкусная закуска

Хочу предложить рецепт необычных закусочных капустных рулетиков. Это необычное и очень вкусное блюдо ваши гости оценят по достоинству!

Маринованные рулеты

Итак,

Для приготовления рулетиков нам потребуется:

кочан капусты;

морковь;

чеснок;

молотый перец.

Для приготовления маринада:

вода — 1 л;

соль — 2 ст. ложки;

сахар — 0,5 стакана;

растительное масло — 0,5 стакана;

уксус 9% — 1/3 стакана;

перец душистый — 5-6 горошин;

лавровый лист — 2-3 шт.

необходимые продукты

Приготовление:

Необходимо разобрать на отдельные листы капусту. Срезаем верхнюю часть капусты (где-то 1/3). В кастрюлю наливаем воду, доводим до кипения и опускаем нашу капусту.

Капусту опускаем в кипящую воду

Я накалываю капустку на вилку и так держу в кипящей воде. Когда капуста немного обмякнет, можно снять необходимое количество листов и покипятить несколько минут.

Проварить капустные листочки

Очень важно не передержать капусту, иначе листы сварятся и будут рваться. Капуста должна быть мягкой, чтобы ее можно было свернуть. Затем вынимаем листочки и даем стечь воде в дуршлаге.

Даем воде стечь

Срезаем с капустного листа жесткую часть и разрезаем на части. Если капустка крупная, режем на 4 части, если мелкая — можно разрезать на 2 части

Разрезаем листочки

Делаем начинку: Морковь натираем на крупной терке, смешиваем с молотым перцем и чесноком. Чеснок можно выдавить или нарезать лепесточками.

Начинка для рулетиков

На край капустного листочка кладем начинку

Кладем начинку на листочек

На самом деле, можно свернуть листочек рулетом или как голубечик. Я делала голубцом). Делайте рулетики не крупными, на вилочку. Чтобы удобно было кушать)

Свернуть

Складываем наши рулетики в емкость.

Уложить в емкость

Делаем маринад:

В воде смешиваем все составляющие маринада и доводим до кипения

Приготовили маринад

Заливаем наши рулетики кипящим маринадом.

Залили маринадом

На середину необходимо положить тарелку, чтобы все рулетики были покрыты маринадом. Оставляем на сутки при комнатной температуре. Затем убираем нашу закуску в холодильник. Закуска готова!

Готово!

Прошу к столу!