Шашлык из картофеля с салом: может составить конкуренцию мясу

Предлагаю вам блюдо для пикника — шашлык из картофеля с салом. Вкусный и сытный шашлык, который может составить конкуренцию мясу. Но помните, что картофель готовится на мангале в два раза дольше, чем мясо, поэтому лучше брать молодой картофель среднего размера. Готовность его проверяется ножом. Если нож легко входит, значит, шашлыки пора снимать!

Картофельный шашлык с салом

Потребуется:

1 кг молодого картофеля;

250 г несоленого бекона (сало с прослойками мяса);

1 ч. ложка приправы для картофеля;

50 мл растительного масла;

соль по вкусу.

Приготовление:

1. Помытый картофель нарежьте кружочками толщиной 5 мм.

Нарежьте картофель кружочками

Нарежьте картофель кружочками 2. Переложите его в глубокую посуду. Полейте картофель растительным маслом, посолите по вкусу и посыпьте приправой для картофеля. Хорошо перемешайте.

Картофель обваляйте в специях и масле

3. Нарежьте сало небольшими кусочками толщиной 5 мм. Немного присолите.

Нарежьте сало или бекон

4. Поочередно нанизывайте на шампуры картофель с салом. Нанизывать нужно плотно.

Поочередно нанизывайте на шампуры картофель и сало

5. Готовьте шашлык на седых углях с достаточным жаром, периодически крутя шампуры. Жарьте до готовности. Готовый картофельный шашлык посыпьте рубленой зеленью.

Готовый картофельный шашлык посыпьте зеленью

Приятного аппетита!