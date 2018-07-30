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Шашлык из картофеля с салом: может составить конкуренцию мясу
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Шашлык из картофеля с салом: может составить конкуренцию мясу 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Предлагаю вам блюдо для пикника — шашлык из картофеля с салом. Вкусный и сытный шашлык, который может составить конкуренцию мясу. Но помните, что картофель готовится на мангале в два раза дольше, чем мясо, поэтому лучше брать молодой картофель среднего размера. Готовность его проверяется ножом. Если нож легко входит, значит, шашлыки пора снимать!
Картофельный шашлык с салом
Потребуется:
1 кг молодого картофеля;
250 г несоленого бекона (сало с прослойками мяса);
1 ч. ложка приправы для картофеля;
50 мл растительного масла;
соль по вкусу.
Приготовление:
1. Помытый картофель нарежьте кружочками толщиной 5 мм.
Нарежьте картофель кружочками
Нарежьте картофель кружочками 2. Переложите его в глубокую посуду. Полейте картофель растительным маслом, посолите по вкусу и посыпьте приправой для картофеля. Хорошо перемешайте.
Картофель обваляйте в специях и масле
3. Нарежьте сало небольшими кусочками толщиной 5 мм. Немного присолите.
Нарежьте сало или бекон
4. Поочередно нанизывайте на шампуры картофель с салом. Нанизывать нужно плотно.
Поочередно нанизывайте на шампуры картофель и сало
5. Готовьте шашлык на седых углях с достаточным жаром, периодически крутя шампуры. Жарьте до готовности. Готовый картофельный шашлык посыпьте рубленой зеленью.
Готовый картофельный шашлык посыпьте зеленью
Приятного аппетита!
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