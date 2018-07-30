Насыпной малиновый пирог «Малиновое наслаждение»

Малиновый пирог в малине

Пожалуй, малина — одна из самых ароматных и сочных летних ягод, перед которой трудно устоять. Я вообще не могу пройти мимо этой кладези витаминов: обязательно скушаю, если дети не опередят:)

Сегодня я предлагаю вам приготовить насыпной пирог с малиной. Это будет фейерверк сочности и аромата ягоды-малины! Сочный, нежный, с небольшой кислинкой!..

Летняя гастрономическая красота, которую сможет приготовить абсолютно каждый, ибо никаких кулинарных премудростей и сложностей в рецепте нет. Всё просто до безобразия!

Ингредиенты (на квадратную форму 24 см): малина красная (она самая сочная, что нам и надо) — 1,5 кг;мука пшеничная — 1 стакан с верхом (стакан 250 г);манка — 1 стакан с верхом;сахар — 3/4 стакана (0,5 — в малину, 0,25 — в тесто);соль — 1 ч. ложка;масло сливочное — 120 г.

Приготовление:Берём всё необходимое для приготовления пирога.

Ингредиенты, необходимые для приготовления пирога

Как видите, количество ингредиентов очень небольшое. Но это не помешает пирогу быть безумно вкусным!

Приготовление «теста» для пирога

Сначала займёмся тестом. Хотя его даже сложно так назвать, поскольку это просто смесь всего сухого и сыпучего.

Итак, в чаше соединяем муку, манку, сахар и соль.

Готовое «тесто»

Хорошенечко всё перемешиваем и вуаля, «тесто» готово!

Малина

Теперь займёмся нашей чудесной малинкой: её нужно разделить на 2 части: 1 кг насыпаем в глубокую чашу, а 0,5 кг оставляем в небольшой ёмкости.

Подготовка малины

Большую часть малины засыпаем сахаром и пробиваем погружным блендером. Аромат разносится на этом этапе сногсшибательный!

Главное здесь удержаться и не забыть, что мы собирались делать пирог;) Хотя соблазн очень велик налить кружку чая и присесть с ложкой рядом с малинкой:)

Важный момент: если вы делаете пирог с чёрной малиной либо видите, что пробитая блендером ягода достаточно густая, разбавьте её обычной водой, чтобы стало достаточно жидкости, иначе смесь из муки и манки не пропитается и так и останется сухой!

Подготовленная форма

Берём форму и хорошо смазываем её сливочным маслом.

Сборка пирога

Наше сухое «тесто» визуально делим на 3 части. Одну засыпаем на дно форму, поворачиваем её в разные стороны, чтобы манка и мука покрыли бортики.

Сборка пирога -2 Выкладываем ягоды малины на сухую смесь, стараясь распределить равномерно. Если у вас больше малины в запасе, то это просто замечательно: можно сделать ровный слой.

Сборка пирога — 3 Теперь поверх ягоды заливаем пробитую блендером малину равномерным слоем.

Тоже самое нужно повторить ещё один раз (фотографии «Сборка» — «Сборка — 3»), чтобы получилось 2 слоя начинки и 3 слоя сухого «теста».

Сверху обязательно должен быть слой сухой смеси.

Завершающий этап подготовки пирога

В последнюю очередь кладём поверх пирога сливочное масло. Конечно, можно натереть его на крупной тёрке, но моё уже сильно подтаяло, поэтому я просто порезала его тоненькими ломтиками и распределила поверх сухой смеси.

Отправляем наш пирог в предварительно разогретую до 180ºC духовку на 50-60 минут или до образования красивой золотистой корочки.

Уже через 10 минут начинает разноситься чудесный малиновый аромат!..

Готовый пирогМоей духовке потребовалось 55 минут, чтобы получилась вот такая красота.

Малиновое наслаждение

На всё приготовление мне потребовалось чуть больше часа. Никаких сложностей, но результат!..

Чувствуете, какой малиновый аромат?! Это что-то неземное просто! Сочная ягодка-малинка пропитала нашу сухую смесь, в итоге получилось нежное тесто.

Наливаем чай, я заварила мелиссу, и наслаждаемся! И пусть весь мир подождёт!

Малиновый насыпной пирог

Готовое блюдо

Приятного всем аппетита!