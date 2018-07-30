Томатные соки признали безопасными и вкусными. Но кое-где не хватает мякоти

Томатный сок — вкусный и питательный, им нередко заменяют прием пищи. Эксперты Союза потребителей «Росконтроль» исследовали в лаборатории семь образцов томатного сока популярных брендов: «Добрый», «Сады Придонья», «Просто!», «Каждый день», ABC , Santal и «4 сезона».

Производители соков «Добрый», «Просто!», «Каждый день», ABC, Santal, «4 сезона» указали на упаковке, что их продукция «с мякотью».

— Есть требования технического регламента, согласно которым мякоти в соке должно быть не меньше 8 процентов, — рассказывает научный консультант «Росконтроля» Светлана Дмитриева . — Между тем два образца до этого значения не дотягивают: в Santal мякоти всего 7,1 процента, а в «4 сезона» — 7,5.

Есть также требования, касающиеся массовой доли сухих веществ, — их должно быть не меньше 5 процентов. В этот норматив вписываются все образцы: массовая доля сухих веществ в них находится в диапазоне от 5,5 до 6 процентов.

Не обошли вниманием и консерванты.

— Многие считают, что их добавляют во все пакетированные соки — и именно за счет этого добиваются долгого срока хранения продукта, — рассказывает Светлана Дмитриева. — На самом деле сама технология изготовления сока предполагает, что он уже термически обработан и разлит по асептическим упаковкам. А значит, никакие консерванты просто не нужны. Экспертиза подтвердила: ни сорбиновая, ни бензойная кислоты ни в одном из образцов не обнаружены.

Эксперты решили оценить и количество плесеней.

— Живых микробов и плесеней пакетированные соки не содержат, поскольку их производят в условиях стерильности, — пояснила Светлана Дмитриева. — Но в них могут содержаться уже нежизнеспособные плесневые грибы, которые присутствовали в исходном сырье. Чтобы выявить их возможное присутствие, мы провели микроскопию. Меньше всего гифов плесеней в соках «Сады Придонья» и «4 сезона». Больше всего — в Santal и «Просто!». Но обнаруженные величины оказались настолько малы, что все образцы с точки зрения микробиологии признаны безопасными.

Все это косвенно говорит о том, что производители использовали качественное исходное сырье. Правда, образцы «Добрый», «Просто!», «Каждый день», как выяснилось, содержат добавленные соль и сахар. А ABC, Santal и «4 сезона» — добавленную соль. Это может стать минусом для тех, кто придерживается принципов здорового питания. А вот к вкусу образцов у экспертов претензий не возникло. Все образцы имеют вкус и запах, свойственные томатному соку.

Итого: вопросы есть только к сокам Santal и «4 сезона»: они не соответствуют требованиям технического регламента по содержанию мякоти. При этом Santal — самый дорогой из проверенных соков.