Тушеная фасоль по-простому

Сегодня будет рецепт без «морских гадов». Такой южный рецепт. Простой и очень сытный. Наверное, напоминает какое-то латиноамериканское блюдо. Тогда и соответствующая музыка.

Ингредиенты:

фасоль — 200 г;

бекон — 200 г;

томаты в собственном соку — 400 г;

шампиньоны — 400 г;

перец сладкий — 2 шт. ;

баклажаны — 2 шт. ;

луковица — 1 шт. ;

чили перец — 1 шт. ;

семена укропа — 1 ч. ложка;

семена кориандра — 1 ч. ложка;

зелень — 1 пучок;

соевый соус — по вкусу (вместо соли);

вустерский соус — 1 ст. ложка;

растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Приступаю к работе. Фасоль предварительно замачивается. Я замачиваю часа на три в горячей воде, периодически меняя воду. Можно наверное и на ночь замочить. Но это же надо знать накануне, что стукнет в голову готовить сегодня.

Сначала традиционно рутинные операции. Грибы тщательно моются. Овощи, грибы, лук и бекон нарезаются кусочками.

В емкость для тушения наливается совсем немного масла и кладутся нарезанные грибы. Огонь — «средний». Как только грибы начали отдавать «сок», кладется фасоль, добавляются семена укропа, солится соевым соусом и тушится примерно минут пятьдесят.

Запивать сегодня Текилой с Сангритой. Ведь сегодня латиноамериканский вечер. Как говорится: «Можно и накатить».

Разогревается сковорода с растительным маслом. Кладутся баклажаны и обжариваются до корочки. Как образовалась «корочка», посыпается семенами кориандра, кладется лук и бекон. Продолжаю жарить до золотистого цвета лука.

После того кладу весь перец (и острый, и сладкий) Уменьшаю огонь, продолжаю жарить, периодически помешивая, еще минут десять.

После этого выкладываю обжаренные баклажаны, в емкость где тушится фасоль с грибами. Добавляю Вустерский соус и томаты в собственном соку. Аккуратно перемешиваю. Пробую. Если соли недостаточно, то добавлю еще один из соусов (по желанию).

Блюдо тушится еще минут двадцать. Есть время удариться в воспоминания.

А это из личного архива

В принципе, время определяется готовностью фасоли. Перед подачей посыпать зеленью. Вроде все. Ваше здоровье! p. s. Плиту и посуду после вымыл.