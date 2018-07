24 способа сократить 500 калорий в день 

Если вы хотите похудеть, будьте готовы к серьезным изменениям в жизни. Диетологи утверждают: чтобы привести фигуру в порядок, необходимо ежедневно потреблять на 500 калорий меньше, причем это не потребует особых усилий. Уже через неделю вы расстанетесь с 500 граммами лишнего веса. Мы собрали 24 бьюти-хака, которые помогут похудеть на пять килограммов за пять недель.

Не ешьте перед телевизором (или просматривая ленту в соцсетях)

Если вы совмещаете просмотр нового реалити-шоу или сериал с ужином, то, скорее всего, вы съедите больше на 288 калорий. Американские ученые из университета штата Иллинойс уверяют, что такая привычка приводит сначала к перееданию, а затем к ожирению. Час, проведенный перед телевизором, лучше заменить прогулкой на свежем воздухе — так вы потратите около 527 калорий.

Замените сэндвич салатом

Два больших ломтика хлеба с майонезом — это примерно 550 калорий. Лучше выложите все содержание сэндвича на тарелку и перемешайте, получится тот же самый салат, только без хлеба.

Пейте черный кофе без молока

В большом латте без добавленного сахара 220 калорий, а в чашке черного кофе — 2 калории (чувствуете разницу?). Если вы в среднем выпиваете две чашки кофе с сахаром, то потребляете не менее 500 калорий, а оно того стоит?

Жуйте медленнее

Пережевывайте каждый кусочек пищи в два раза медленнее, чем вы делаете это обычно, так вы сможете почувствовать насыщение вовремя и остановитесь тогда, когда ваш организм уже получит необходимое количество пищи (ведь мозг понимает, что вы наелись только через 20 минут после начала трапезы).

В ходе недавних японских исследований были найдены убедительные доказательства того, что существует прямая взаимосвязь между скоростью принятия пищи и индексом массы тела и ожирением. Оказывается, люди, которые едят медленно, в среднем съедают на 88 калорий меньше.

Пейте не сладкие газированные напитки, а воду с лимоном, чтобы утолить жажду

В жаркий летний день рука так и тянется за холодной газировкой? Прежде чем выпить сладкий напиток, подумайте о том, что заменив его на воду с лимоном (которая, к слову, даже лучше утоляет жажду) вы сэкономите почти 200 калорий.

Готовьте обеды дома

Недавние исследования показали, что люди, которые готовят себе обеды самостоятельно, а не покупают готовые блюда или ходят на бизнес-ланчи, в среднем потребляют на 140 калорий меньше (и это только за один прием пищи). Позаботьтесь о завтраке, обеде и ужине заранее, и эта цифра достигнет 500 калорий в день.

Не сидите в общественном транспорте

Врачи из американской Клиники Майо уверены, что сбросить лишний вес можно, внеся лишь небольшие коррективы в уже установленный стиль жизни. Так, по их мнению, вместо того, чтобы все время сидеть на работе (или в общественном транспорте), будет лучше постоянно или периодически вставать. Если не сидеть с 10:00 до 19:00 в офисе, а иногда подниматься и выходить на улицу, то таким образом можно избавиться от 350 калорий. Пройдитесь в обеденный перерыв в ближайший магазин и сожгите еще дополнительные 150 калорий.

Попросите официанта прежде чем подать вам блюдо, разделить его на две части (одну сразу упаковать с собой)

Эксперты доказали, что типичные блюда в американских, итальянских или китайских ресторанах содержат в среднем около 1 500 калорий (это гораздо больше, чем нам нужно съедать за один прием пищи). Попросите официанта упаковать на вынос половину вашего блюда, до того как он подаст его на стол.

Замените стейк на косточке стейком из филе

Это позволит вам отказаться от 700 калорий. Подаваемый в ресторане стейк на косточке весом полкило содержит примерно 1 400 калорий. А стейк из филейной части — только 700 калорий. Еще от большего количества калорий можно отказаться, выбрав филе миньон, обычно весящее 250 г и имеющее всего 450 калорий.

Откладывайте вилку, пока жуете

По результатам исследования, опубликованного в журнале Journal of the American Dietetic Association, замедление скорости приема пищи позволяет потребить на 300 калорий меньше. В течение дня эта экономия легко превысит 500 калорий.

Спите по семь-восемь часов в сутки

Высыпаясь, можно избавиться от 300 калорий. Дело в том, что недостаток сна не только замедляет метаболизм, но и усиливает тягу к сладкому. Одно из исследований, опубликованное в журнале American Journal of Clinical Nutrition, показало, что люди, спящие ночью всего четыре часа, могут потреблять на 300 калорий больше, чем те, у кого продолжительность сна нормальная. Хорошо отдохнувшие люди более склонны к физическим упражнениям, а даже короткая тренировка может сжечь 200 калорий.

Тренируйтесь перед завтраком и не ешьте после 19:00 Такая комбинация избавит вас от 520 калорий в день. Недавно проведенное в Японии исследование показало, что физическая нагрузка перед завтраком позволяет в течение дня сжечь примерно на 280 калорий больше, чем выполнение тех же самых упражнений вечером.

А опубликованное в журнале British Journal of Nutrition исследование показывает, что отказ от вечернего перекуса позволяет на 240 калорий снизить их ежедневное потребление.

Не макайте хлеб в оливковое масло

Даже несколько ломтиков хлеба быстро добавят более 500 калорий, а вот голод это удовлетворит не очень. Да, оливковое масло полезно для здоровья, но как приправа, оно, в основном, добавляет калории. Лучше вообще отказаться от хлеба.

Ешьте перед зеркалом

Знаменитый совет Фаины Раневской работает! Опубликованное исследование в журнале Journal of the Association for Consumer Research подтвердило, что когда люди видят себя в зеркале во время еды, они выбирают более полезные для здоровья решения, и в среднем потребляют на 400 калорий меньше. А публикация в журнале Appetite говорит о том, что женщина, обедающая вместе с мужчиной, как правило, ест меньше, снижая потребление на 113 калорий, — чем не повод отправиться на свидание?