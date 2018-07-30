Роспотребнадзор нашел лишнюю глазурь на рыбе

По итогам последней проверки импортной рыбы и рыбных продуктов Роспотребнадзор обнаружил, что порядка 20 процентов от всей поступающей на прилавки рыбы имеет повышенное содержание глазури.

Процесс глазирования рыбы — один из самых популярных способов ее сохранения и доставки в свежем виде к покупателю. При использовании этого метода рыбу покрывают тонким слоем льда — «глазурью». Это предотвращает процессы обезвоживания и окисления. Для большей эффективности производитель может ввести в продукт дополнительные антиокислители.

Как гласит российское законодательство, а точнее «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», количество глазури не должно превышать порядка пяти процентов от общей массы продаваемой рыбы. Креветкам позволено иметь на себе от шести до семи процентов глазурного покрытия, а беспозвоночные виды ограничены восемью процентами. Тем не менее, из-за отсутствия строго контроля за этим процессом, доля глазури на рыбе у некоторых производителей может превышать 30 процентов. При этом для покупателя лишний лед включен в цену самой рыбы, а не в упаковочные расходы.

— На самом деле, для обычного потребителя какого-либо адекватного совета не существует. Понять, насколько качественная рыба в упаковке, которую вы держите в руке, способен «на глазок» только профессиональный технолог. Да и он, зачастую, что-то конкретное сможет сказать, только принеся кусок в лабораторию и сделав профессиональный анализ. Обывателю не стоит даже пытаться этим заниматься, — пояснил Сергей Гудков . — Если вы хотите получить качественный продукт, то достаточно будет определиться с торговой сетью и производителем. Сделайте несколько «контрольных закупок» в разных магазинах и найдите ту марку, которая вас устраивает по качеству и вкусу. Вот и все.

При этом, как отметил Сергей Гудков, беспокоиться о безопасности рыбы не стоит. Все продукты, попадающие на прилавки российских магазинов, одинаково безопасны — это обеспечивает Роспотребнадзор. Продукт может быть плох по качеству, имея мерзкий вкус или запах, но шанс отравиться им стремится к нулю.