7 способов сделать дом лучше и чище с помощью обычной соды

1. Очистите кухонную технику

Сода неплохо справляется с застаревшими загрязнениями, поэтому её можно использовать для чистки СВЧ-печей, посудомоечных машин и другой техники.

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Для очистки от грязи и жира, соедините 1 часть соды с 1 частью уксуса и 3 частями воды. Смочите раствором полотенце и пройдитесь по грязным поверхностям. Оставьте на 15 минут, а затем протрите чистой влажной тряпкой.

2. Удалите неприятные запахи

Сода известна как один из лучших поглотителей неприятных запахов. Чаще всего эта проблемы актуальна для холодильника, так что можно просто оставить ёмкость с содой внутри. Вот такая «женщина», которая не переносит дурных запахов, для этого подойдёт отлично. Внутрь неё нужно насыпать порошок, поставить в холодильник — и неприятных ароматов в нём не будет около месяца. Продаётся штука на AliExpress и стоит совсем недорого.

Фото: AliExpress

С помощью соды можно также дезодорировать стиральную машинку. Для этого нужно влить в отделение для порошка водный раствор соды и запустить стирку на самой высокой температуре.

Похожую операцию можно провернуть с пластмассовыми контейнерами, которые стали неприятно пахнуть. Замочите их в горячем растворе с содой на 30 минут, а потом помойте обычным средством. От вони не останется и следа.

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3. Очистить ковры и мягкую мебель от затхлости

Мы любим винтаж, но не любим, как он пахнет, особенно когда речь идёт о старых коврах или обивке. Справиться с проблемой поможет та же сода. Сначала пропылесосьте поверхность, а затем насыпьте сверху соду. Оставьте ее на 15 минут, чтобы она впитала неприятный запах, а потом просто удалите пылесосом.

Фото: Unsplash

4. Отполируйте столовое серебро

Застелите металлическую или стеклянную ёмкость (лоток или кастрюлю) фольгой. Налейте туда стакан крутого кипятка, добавьте столовую ложку соды и столовую ложку морской соли. Затем медленно влейте полстакана столового уксуса (начнётся реакция, но беспокоиться не стоит). Опустите приборы в этот раствор на полминуты, а затем выньте при помощи щипцов. Они будут выглядеть, как новые!

Фото: Unsplash

5. Удалите засор

Если у вас засорилась труба, засыпьте внутрь 100 г соды, а затем налейте 200 мл 9-процентного уксуса. После залейте в слив целый чайник кипятка. Такая убойная смесь точно прочистит засор. Но вот пользоваться раковиной в течение следующих 30 минут после операции не стоит.

Фото: Unsplash

6. Удалите накипь

Чтобы в стиральной машинке не образовывалась накипь, при каждой стирке лучше добавлять к порошку столовую ложку соды.

Фото: Whirlpool

Если проблема уже возникла, поможет самодельное средство из соды и лимонной кислоты (в порошке). Небольшое количество соды нужно смешать с 30 граммами кислоты, засыпать в отсек для порошка и запустить стирку без белья на самой высокой температуре.

Для эмалированных барабанов такой способ не подходит.

7. Очистите сантехнику

Фото: DepositPhotos/Fotodom.ru Смесь из тёртого мыла, небольшого количества соды и тёплой воды поможет справиться с загрязнениями на гладких поверхностях — сантехнике, пластике, мебели или плитке. Нанесите раствор на загрязнения и оставьте на 10-15 минут, а затем удалите твёрдой губкой. Способ абсолютно безвреден и безопасен!