Салат из рисовой лапши

Рисовую или стеклянную лапшу не нужно варить. Залейте кипятком и оставьте на 3 минуты. Воду слейте, а лапшу смешайте с другими ингредиентами.

Количество порций: 6 Время приготовления: 15 Минут

Ингредиенты

Перец острый консервированный — 75 грамм Лайм (сок) — 1 штука Соус рыбный — 1 столовая ложка Масло кунжутное — 2 столовых ложки Сахар светло-коричневый — 2 чайных ложки Лапша рисовая тонкая быстрого приготовления — 600 грамм Лук зеленый (головки с зеленью) — 4 штуки Фасоль пророщенная — по вкусу

Способ приготовления

Лук нарежьте. Перец мелко нарежьте. Взбейте венчиком сок лайма, рыбный соус, кунжутное масло и сахар в небольшой миске.

Залейте кипятком лапшу в отдельной большой емкости и оставьте на 3 минуты.

Откиньте лапшу, чтобы стекла вся жидкость, выложите в салатницу и сразу же тщательно перемешайте с заправкой.

Добавьте лук, перец и пророщенную фасоль. Приправьте по вкусу и подавайте.