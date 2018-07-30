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Салат из рисовой лапши
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Салат из рисовой лапши 

Карельские вести 1 час назад
Рисовую или стеклянную лапшу не нужно варить. Залейте кипятком и оставьте на 3 минуты. Воду слейте, а лапшу смешайте с другими ингредиентами.
Количество порций: 6 Время приготовления: 15 Минут
Ингредиенты
Перец острый консервированный — 75 грамм Лайм (сок) — 1 штука Соус рыбный — 1 столовая ложка Масло кунжутное — 2 столовых ложки Сахар светло-коричневый — 2 чайных ложки Лапша рисовая тонкая быстрого приготовления — 600 грамм Лук зеленый (головки с зеленью) — 4 штуки Фасоль пророщенная — по вкусу
Способ приготовления
Лук нарежьте. Перец мелко нарежьте. Взбейте венчиком сок лайма, рыбный соус, кунжутное масло и сахар в небольшой миске.
Залейте кипятком лапшу в отдельной большой емкости и оставьте на 3 минуты.
Откиньте лапшу, чтобы стекла вся жидкость, выложите в салатницу и сразу же тщательно перемешайте с заправкой.
Добавьте лук, перец и пророщенную фасоль. Приправьте по вкусу и подавайте.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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