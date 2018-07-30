Яблочный пирог с имбирем

Тех, кто любят в пироге больше начинки, порадует этот рецепт!

Количество порций: 10 Время подготовки: 30 Минут Время приготовления: 55 Минут Общее время приготовления: ~85 Минут

Для теста

Мука — 2,5 стакана Масло сливочное — 0,5 стакана Жир кулинарный — 0,25 стакана Соль — 0,5 чайных ложки

Для начинки

Яблоко Гольден — 9 штук Сахар — 0,5 стакана Мука — 3 столовых ложки Масло сливочное — 2 столовых ложки Имбирь — 1 столовая ложка

Способ приготовления

В большой миске смешайте муку с солью. Ножом или в кухонном комбайне порубите маргарин и кондитерский жир с мукой до крошки. Влейте по одной от 4 до 6 столовых ложек ледяной воды. Замесите тесто, разделите на 2 части (одна должна быль чуть больше другой), скатайте 2 шара, заверните в пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.

Яблоки очистите и нарежьте достаточно толстыми ломтиками. Смешайте яблоки с сахаром, мукой и натертым имбирем. Из большей части теста раскатайте корж и выложите в глубокую круглую форму. Начинку выложите на корж, посыпьте кусочками маргарина.

Раскатайте второй корж, накройте пирог, защипите края. Из остатков теста вырежьте украшения — листики, яблочко. Сбрызните тесто водой и положите на середину пирога.

Нагрейте духовку до 200 градусов. Поставьте пирог, подложив под форму фольгу так, чтобы ее края были чуть выше бортиков на случай, если будет капать сок. Выпекайте 50-55 минут. Яблоки должны стать мягкими. Проверяйте, проткнув тесто деревянной шпажкой. Через 30 минут накройте сверху фольгой, чтобы верх пирога не подгорел. Остудите и подавайте.