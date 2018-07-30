Домашние круассаны

Делаем слоеное тесто сами!

Время приготовления: 90 Минут

Ингредиенты

Мука (и еще немного для присыпки доски и замеса теста) — 230 грамм Дрожжи прессованые — 15 грамм Соль — 0,5 чайных ложки Сахар — 1 столовая ложка Масло сливочное — 110 грамм Молоко — 100 миллилитров

Способ приготовления

Просейте муку в большую миску. В другой посуде раскрошите дрожжи и разведите их с 2–3 ст. л. теплой воды. Соедините дрожжевой раствор примерно с четвертью муки, скатайте шарик. Надрежьте его крест-накрест, положите в большую миску и залейте теплой водой.

Остальную муку смешайте с солью, сахаром, половиной сливочного масла, молоком и вымесите однородное упругое тесто. Продолжайте вымешивать на присыпанной мукой доске, пока оно не станет гладким и эластичным.

Когда шар из теста поднимется из воды и увеличится в 2 раза, достаньте его, обсушите и тщательно перемешайте с остальным тестом. Вымесите тесто до однородности, затем положите в присыпанную мукой емкость, накройте и поставьте на ночь в холодильник.

Утром раскатайте тесто в прямоугольник. Мысленно разделите прямоугольник на 3 равные части. Среднюю часть смажьте тонким слоем сливочного масла. Правой третью накройте часть прямоугольника с маслом, левой третью накройте правую треть. Сложенное тесто поверните на 90 градусов, раскатайте со стороны открытых краев. Еще раз сложите втрое, поверните и раскатайте. Уберите на расстойку в холодильник примерно на 15 минут. Повторите еще 2–3 раза.

Раскатайте тесто толщиной 3 мм, разрежьте вдоль на 3 равные полоски, каждую полоску — на треугольники.

Треугольники, начиная с широкого конца, скатайте в рогалики, сверните в форме подковы, разложите на присыпанном мукой противне и выпекайте при 220°С примерно 5 минут.

Затем убавьте огонь до 200°С и запекайте еще 15 минут до готовности и золотистого цвета.