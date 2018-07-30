Салат с осьминогами и белой фасолью

Очень простой и быстрый в приготовлении салат, при этом фантастически вкусный и сбалансированный по питательной ценности.

Количество порций: 4 Время подготовки: 10 Минут

Время приготовления: 30 Минут

Общее время приготовления: ~40 Минут

Ингредиенты

Осьминоги — 400 грамм

Белая фасоль, отварная или консервированная — 400 грамм

Помидоры черри — 400 грамм

Руккола — 300 грамм

Оливковое масло extra virgin — 2 столовых ложки

Лимонный сок — 4 столовых ложки

Соль — по вкусу

Молотый чёрный перец — по вкусу

Способ приготовления

Если решили отваривать белую фасоль — то замочите на пару часов и затем отварите 30-40 минут.

Отварите осьминогов в кипящей воде — буквально 3 минуты (можно взять и консервированные морепродукты). Выложите в миску и остудите до комнатной температуры. А затем порежьте их кольцами. Если щупальца длинные — тоже нарежьте, пополам. Положите нарезанных осьминогов в большую миску — где будете смешивать ингредиенты.

Добавьте туда рукколу, порезанные пополам томаты черри, фасоль (отваренную или консервированную), оливковое масло и 2 столовые ложки лимонного сока. Перемешайте хорошенько и добавьте ещё немного лимонного сока, по вкусу. Приправьте солью и чёрным молотым перцем.

Можно украсить салат лимонными дольками.