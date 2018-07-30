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Салат с осьминогами и белой фасолью
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Салат с осьминогами и белой фасолью 

Карельские вести 1 час назад
Очень простой и быстрый в приготовлении салат, при этом фантастически вкусный и сбалансированный по питательной ценности.
Количество порций: 4  Время подготовки: 10 Минут
Время приготовления: 30 Минут
Общее время приготовления: ~40 Минут
Ингредиенты
Осьминоги — 400 грамм
Белая фасоль, отварная или консервированная — 400 грамм
Помидоры черри — 400 грамм
Руккола — 300 грамм
Оливковое масло extra virgin — 2 столовых ложки
Лимонный сок — 4 столовых ложки
Соль — по вкусу
Молотый чёрный перец — по вкусу
Способ приготовления
Если решили отваривать белую фасоль — то замочите на пару часов и затем отварите 30-40 минут.
Отварите осьминогов в кипящей воде — буквально 3 минуты (можно взять и консервированные морепродукты). Выложите в миску и остудите до комнатной температуры. А затем порежьте их кольцами. Если щупальца длинные — тоже нарежьте, пополам. Положите нарезанных осьминогов в большую миску — где будете смешивать ингредиенты.
Добавьте туда рукколу, порезанные пополам томаты черри, фасоль (отваренную или консервированную), оливковое масло и 2 столовые ложки лимонного сока. Перемешайте хорошенько и добавьте ещё немного лимонного сока, по вкусу. Приправьте солью и чёрным молотым перцем.
Можно украсить салат лимонными дольками.
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