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Салат с зеленой фасолью и картофелем
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Салат с зеленой фасолью и картофелем 

Карельские вести 1 час назад
Количество порций: 8  Время приготовления: 30 Минут
Ингредиенты
Фасоль стручковая — 150 грамм
Картофель молодой (мелкий) — 800 грамм
Масло оливковое — 5 столовых ложек
Сок лимона — 2 столовых ложки
Горчица дижонская — 1,5 столовых ложки
Базилик — 2 столовых ложки
Оливки — 0,75 стакана
Брынза — 100 грамм
Соль морская — по вкусу
Перец черный свежемолотый — по вкусу
Способ приготовления
Крупные стручки фасоль разрежьте пополам. Мелко нарежьте базилик. Нарежьте оливки.
В кипящей подсоленной воде бланшируйте фасоль 4 минуты, затем шумовкой переложите в миску с ледяной водой (так она не потеряет цвет).
Выложите в кипящую воду картофель и варите 12–15 минут, слейте воду и охладите картофель.
Для заправки: взбейте в миске оливковое масло, сок лимона, горчицу, орегано, соль и перец. Выложите в заправку фасоль и нарезанные оливки.
Разрежьте картофель на половинки, подрумяньте на гриле 6–8 минут (нанизав на шампуры) или обжарьте на сковороде-гриль, смазав растительным маслом.
Выложите картофель в миску с фасолью и аккуратно перемешайте. Подавайте салат на стол, украсив сверху раскрошенной брынзой.
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