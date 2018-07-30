Салат с зеленой фасолью и картофелем

Количество порций: 8 Время приготовления: 30 Минут

Ингредиенты

Фасоль стручковая — 150 грамм

Картофель молодой (мелкий) — 800 грамм

Масло оливковое — 5 столовых ложек

Сок лимона — 2 столовых ложки

Горчица дижонская — 1,5 столовых ложки

Базилик — 2 столовых ложки

Оливки — 0,75 стакана

Брынза — 100 грамм

Соль морская — по вкусу

Перец черный свежемолотый — по вкусу

Способ приготовления

Крупные стручки фасоль разрежьте пополам. Мелко нарежьте базилик. Нарежьте оливки.

В кипящей подсоленной воде бланшируйте фасоль 4 минуты, затем шумовкой переложите в миску с ледяной водой (так она не потеряет цвет).

Выложите в кипящую воду картофель и варите 12–15 минут, слейте воду и охладите картофель.

Для заправки: взбейте в миске оливковое масло, сок лимона, горчицу, орегано, соль и перец. Выложите в заправку фасоль и нарезанные оливки.

Разрежьте картофель на половинки, подрумяньте на гриле 6–8 минут (нанизав на шампуры) или обжарьте на сковороде-гриль, смазав растительным маслом.

Выложите картофель в миску с фасолью и аккуратно перемешайте. Подавайте салат на стол, украсив сверху раскрошенной брынзой.