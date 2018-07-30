Свежий овощной салат 

Количество порций: 6 Время подготовки: 10 Минут
Время приготовления: 20 Минут
Общее время приготовления: ~30 Минут
Ингредиенты
Помидоры — 2 штуки
Огурцы — 2 штуки
Перец сладкий — 1 штука
Редис — 6 штук
Лук красный — 1 штука
Для заправки:
Горчица зернистая — 1 чайная ложка
Уксус белый винный (или сок лимона) — 1 столовая ложка
Масло оливковое — 3 столовых ложки
Мед светлый — 1 чайная ложка
Соль морская — по вкусу
Перец черный свежемолотый — по вкусу
Способ приготовления
Помидоры, огурцы и редис вымойте, обсушите. Помидоры нарежьте дольками, огурцы и редис — тонкими кружочками. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Перец разрежьте, удалите сердцевину и нарежьте ломтиками. Лук-резанец вымойте и нашинкуйте.
Приготовьте заправку, смешав венчиком до получения легкой эмульсии оливковое масло, уксус, зернистую горчицу и мед.
Выложите нарезанные овощи в салатник, полейте приготовлен— ной салатной заправкой, переме— шайте и посыпьте нарезанным зеленым луком.