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Теплый салат с жареным сулугуни
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Теплый салат с жареным сулугуни 

Карельские вести 31 минуту назад
Количество порций: 6 Время приготовления: 30 Минут
Ингредиенты
Сыр сулугуни — 500 грамм Яйцо — 1 штука Мука — 0,5 стакана Зеленый стручковый горошек — 400 грамм Помидоры-черри — 1 пачка Растительное масло — 3-4 столовых ложки
Способ приготовления
Сыр нарежьте небольшими ломтиками. Яйцо слегка взбейте в миске.
Разогрейте 2 ст. л. масла в широкой сковороде и быстро обжарьте стручки гороха и помидорки-черри, переложите в салатник.
Протрите сковороду салфеткой, добавьте оставшееся масло. Обмакнув кусочки сыра в яйцо, а затем в муку, выложите их на сковороду и обжарьте с двух сторон. Добавьте в салатник.
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