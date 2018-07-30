Теплый салат с жареным сулугуни

Количество порций: 6 Время приготовления: 30 Минут

Ингредиенты

Сыр сулугуни — 500 грамм Яйцо — 1 штука Мука — 0,5 стакана Зеленый стручковый горошек — 400 грамм Помидоры-черри — 1 пачка Растительное масло — 3-4 столовых ложки

Способ приготовления

Сыр нарежьте небольшими ломтиками. Яйцо слегка взбейте в миске.

Разогрейте 2 ст. л. масла в широкой сковороде и быстро обжарьте стручки гороха и помидорки-черри, переложите в салатник.

Протрите сковороду салфеткой, добавьте оставшееся масло. Обмакнув кусочки сыра в яйцо, а затем в муку, выложите их на сковороду и обжарьте с двух сторон. Добавьте в салатник.