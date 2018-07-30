Салат с красной фасолью

Консервированные бобовые овощи — один из тех продуктов, из которых можно легко и быстро приготовить оригинальную закуску. Салат с красной консервированной фасолью получается очень вкусным и питательным, ведь она прекрасно сочетается с ветчиной, различными сортами мяса, сухариками, твердым сыром и многими овощами. Закуски с бобовыми могут быть как горячими, так и холодными, вариантов здесь очень много. Сегодня мы с вами приготовим одно вкусное и сытное блюдо, которое вполне может стать и самостоятельным блюдом на ужин.

Количество порций: 4 Время приготовления: 25 Минут

Рецепт салата с красной фасолью консервированной

Фасоль в банке консервированная — 100 грамм Огурцы свежие — 2 штуки Копченый окорочок — 1 штука Лук репчатый — 1 штука Укроп — 1 штука Зеленый лук — 1 штука Соль — по вкусу Майонез — по вкусу

Способ приготовления

Куриный копченый окорочок нарежьте соломкой.

Огурцы тоже нарежьте соломкой.

Измельчите пару веточек зелени.

Мелко нарежьте оба вида лука.

Смешайте зелень с мясом и огурцами, добавьте зеленый и репчатый лук.

С консервированных бобовых слейте жидкость и положите 100 гр в салат. Все ингредиенты перемешайте, заправьте солью и майонезом по вкусу.

Вкусный и простой салат из красной фасоли консервированной готов, можно подавать на стол! За счет копченой курицы блюдо получается питательным и калорийным, им можно и праздничный стол украсить, и разнообразить семейный ужин. Если вы знаете, как приготовить салат из красной консервированной фасоли с другими ингредиентами — поделитесь с нами в комментариях.