Запеченная свекла с козьим сыром

Орехи, сыр, овощи, зелень отлично сочетаются в этом вкусном салата!

Количество порций: 4 Время приготовления: 75 Минут

Ингредиенты

Свекла мелкая — 700 грамм

Чеснок — 3 зубчика

Тимьян — 2 стебля

Орехи грецкие измельченные — 0,5 стакана

Петрушка измельченная — 4 столовых ложки

Сыр козий — 200 грамм

Лавровый лист — 2 штуки

Смесь салатная с мангольдом — 2 пачка

Для заправки:

Масло оливковое — 2 столовых ложки

Масло грецких орехов или арахисовое — 1 столовая ложка

Уксус бальзамический — 2 столовых ложки

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Свеклу вымойте, выложите вместе с неочищенным чесноком и лавровым листом в глубокую форму, налейте 0,3 стакана воды, накройте фольгой и запекайте 1 час, до готовности свеклы. Выньте из духовки, снимите фольгу, дайте свекле остыть 15 минут, очистите и нарежьте на четвертинки.

На противень выложите грецкие орехи, запекайте в духовке 7 минут.

Для заправки смешайте все ингредиенты. Отложите 2 ст. л. заправки, остальную вылейте в чашу, добавьте свеклу, 2 ст. л. петрушки, перемешайте.

Сбрызните другой противень маслом, выложите ломтики козьего сыра, запекайте 5 минут в духовке.

В салатнике перемешайте смесь салатов с отложенной заправкой, сверху выложите свеклу и ломтики сыра, посыпьте орехами и оставшейся петрушкой.

СОВЕТ: Салат можно приготовить буквально за 10 минут, если заранее отварить или запечь свеклу. В таком виде она хранится в условиях холодильника до 7 дней.