Запеченная свекла с козьим сыром 

Орехи, сыр, овощи, зелень отлично сочетаются в этом вкусном салата!
Количество порций: 4 Время приготовления: 75 Минут
Ингредиенты
Свекла мелкая — 700 грамм
Чеснок — 3 зубчика
Тимьян — 2 стебля
Орехи грецкие измельченные — 0,5 стакана
Петрушка измельченная — 4 столовых ложки
Сыр козий — 200 грамм
Лавровый лист — 2 штуки
Смесь салатная с мангольдом — 2 пачка
Для заправки:
Масло оливковое — 2 столовых ложки
Масло грецких орехов или арахисовое — 1 столовая ложка
Уксус бальзамический — 2 столовых ложки
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов. Свеклу вымойте, выложите вместе с неочищенным чесноком и лавровым листом в глубокую форму, налейте 0,3 стакана воды, накройте фольгой и запекайте 1 час, до готовности свеклы. Выньте из духовки, снимите фольгу, дайте свекле остыть 15 минут, очистите и нарежьте на четвертинки.
На противень выложите грецкие орехи, запекайте в духовке 7 минут.
Для заправки смешайте все ингредиенты. Отложите 2 ст. л. заправки, остальную вылейте в чашу, добавьте свеклу, 2 ст. л. петрушки, перемешайте.
Сбрызните другой противень маслом, выложите ломтики козьего сыра, запекайте 5 минут в духовке.
В салатнике перемешайте смесь салатов с отложенной заправкой, сверху выложите свеклу и ломтики сыра, посыпьте орехами и оставшейся петрушкой.
СОВЕТ: Салат можно приготовить буквально за 10 минут, если заранее отварить или запечь свеклу. В таком виде она хранится в условиях холодильника до 7 дней.