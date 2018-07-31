Простой салат с курицей и шампиньонами

Кто не любит нежное куриное мясо? Его обожают и дети, и взрослые. Именно поэтому салат с курицей и шампиньонами на любом празднике пользуется неизменным успехом. Сочетание курицы и грибов в принципе является очень удачным — недаром птицу часто подают под грибным соусом. Это блюдо готовится из доступных продуктов, которые, пожалуй, найдутся в каждом холодильнике перед праздником. Рецепт приготовления этого салата очень популярный, ведь его можно подавать не только в праздник, но и в любой будний день. Надеемся, что и в вашей семье он станет одним из любимых!

Количество порций: 6 Время приготовления: 40 Минут

Салат с курицей и шампиньонами: пошаговый рецепт

Филе куриное — 300 грамм Картофель средний — 4 штуки Лук репчатый — 1 штука Яйцо куриное — 4 штуки Шампиньоны консервированные — 1 банка Морковь свежая — 2 штуки Майонез — по вкусу Соль — по вкусу

Способ приготовления

Как приготовить салат с курицей и шампиньонами? Отварите картофель и морковь в мундире до мягкости. Затем овощи остудите, почистите, картофель нарежьте кубиками, а морковь — натрите на терке.

Куриное филе отварите до готовности в подсоленной воде. Затем нарежьте на кусочки среднего размера. Готовить это блюдо можно как из отварной куриной грудки, так и из копченой. Во втором случае время приготовления сократится, что очень удобно, когда нужно накрыть большой стол и приготовить сразу несколько блюд.

Яйца сварите вкрутую. Почистите, отделите белки от желтков. Белки натрите на крупной терке, а желтки — на мелкой.

Лук мелко порубите.

Шампиньоны порежьте на дольки.

Начинаем формировать слоеный салат. Не забывайте каждый слой смазывать майонезом! Первый слой — картофель, далее — курица, третий слой — шампиньоны и лук. Далее выкладываем морковь, затем — белки и, наконец, желтки.

Блюдо можно украсить зеленью. Вкусный салат с курицей и шампиньонами готов!