Клубничный гаспачо с копченой качорикоттой

Необычным и вкусным рецептом гаспаччо с вами делится Анатолий Аношин, шеф-повара ресторана «Ян Примус». Наверняка, блюдо станет самым любимым у детей ивзрослых сладкоежек.

Вам понадобится:

(на 1 порцию)

Гаспачо — 310 мл Сыр качорикотта — 20 г Оливковое масло — 3 мл Базилик — 1 г Для гаспачо:

Хлеб нарезной — 310 г Болгарский перец печеный (красный) — 300 г Болгарский перец печеный (желтый) — 100 г Огурцы — 300 г Чеснок — 4 г Клубника — 800 г Вода кипяченая охлажденная — 300–400 мл Томатный сок — 150 мл Оливковое масло — 140 мл Красный винный уксус — 75 мл Соль — по вкусу

Перец черный горошком — 1 г Приготовление:

Хлеб и огурцы произвольно нарезать. Сложить все ингредиенты в чашу блендера. Добавить соль и перец. Влить томатный сок. Пробить все в блендере. При необходимости долить воды, посолить и пробить еще раз. Поставить гаспачо в хоодильник и охладить до 5–7 °С. При подаче налить охлажденный клубничный гаспачо в суповую тарелку, добавить сыр качорикотта, сбрызнуть оливковым маслом и украсить листиками базилика.

Фото: архив ресторана