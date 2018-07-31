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Клубничный гаспачо с копченой качорикоттой
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Клубничный гаспачо с копченой качорикоттой 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Необычным и вкусным рецептом гаспаччо с вами делится Анатолий Аношин, шеф-повара ресторана «Ян Примус». Наверняка, блюдо станет самым любимым у детей ивзрослых сладкоежек.
Вам понадобится:
(на 1 порцию)
Гаспачо — 310 мл  Сыр качорикотта — 20 г  Оливковое масло — 3 мл  Базилик — 1 г  Для гаспачо:
Хлеб нарезной — 310 г  Болгарский перец печеный (красный) — 300 г  Болгарский перец печеный (желтый) — 100 г  Огурцы — 300 г  Чеснок — 4 г  Клубника — 800 г  Вода кипяченая охлажденная — 300–400 мл  Томатный сок — 150 мл  Оливковое масло — 140 мл  Красный винный уксус — 75 мл  Соль — по вкусу
Перец черный горошком — 1 г  Приготовление:
Хлеб и огурцы произвольно нарезать. Сложить все ингредиенты в чашу блендера. Добавить соль и перец. Влить томатный сок. Пробить все в блендере. При необходимости долить воды, посолить и пробить еще раз. Поставить гаспачо в хоодильник и охладить до 5–7 °С. При подаче налить охлажденный клубничный гаспачо в суповую тарелку, добавить сыр качорикотта, сбрызнуть оливковым маслом и украсить листиками базилика.
Фото: архив ресторана
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