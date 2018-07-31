Как приготовить творог дома: 7 простых рецептов

СодержаниеВкусный творог дома: кому и зачемРецепты домашнего творога: просто и вкусноСпособ 1: Классическая рецептураСпособ 2: Творог с ароматом цитрусовСпособ 3: Рецепт Юлии ВысоцкойСпособ 4: Домашний сыр РикоттаСпособ 5: Сливочный сыр из кефираСпособ 6: Нежный печной творогСпособ 7: Живой творог с бифидобактериями

Если вы проводите лето на даче, у родственников в деревне или просто есть возможность покупать домашнее молоко, обязательно воспользуйтесь ею! MedAboutMe расскажет, как приготовить из него нежный и вкусный творог. Много времени это не займет, а польза будет колоссальной!

Вкусный творог дома: кому и зачем

Сегодня в каждом магазине можно купить кисломолочную продукцию на любой вкус и кошелек. Но порой к ней нет доверия, потому что за наименованием «творог» нередко скрывается творожный продукт — с высоким содержанием растительных жиров, на основе сухого молока и с не самыми полезными добавками. По этой причине многие люди предпочитают готовить творог дома, это легко и просто, да и вкус продукта получается «настоящим» — как у бабушки.

Качественный творог богат белком, имеет сравнительно низкое содержание жиров и высокое — кальция, витамина А и группы В. Согласно последним исследованиям, он может помочь в предотвращении остеопороза и некоторых видов онкологии — в частности, рака простаты и молочных желез.

Очень полезен творог детям и подросткам. Исследования 2005-го года доказали, что дети, которые охотно едят молочную продукцию, имеют больше энергии.

Придет на выручку творог и тем, кто ведет борьбу с лишним весом. Труды ученых показывают, что диета, подразумевающая регулярное потребление творога и других молочных продуктов, наряду с достаточным количеством фруктов и овощей, растительных масел, очень эффективна в плане похудения. В другом исследовании, более высокое потребление молочных продуктов помогло женщинам с избыточным весом и ожирением достичь устойчивой потери жира и укрепить мышечную массу.

6 из 7 образцов творога в России оказались фальсификатом — показала последняя проверка, проведенная «Росконтролем». Специалисты выяснили, что не стоит доверять продукции брендов «Дмитровский молочный завод», «Милава», «Свитлогорье», «Красная цена», «Простоквашино» и «Молочное царство». В составе перечисленных продуктов содержится крахмал, кроме того, их рецептура не соответствуют наименованию «творог».

А продукция бренда «Останкинское» — 9%, хоть и является действительно творогом, была дискредитирована за несоответствие требованиям безопасности.

Рецепты домашнего творога: просто и вкусно

Творог — это, безусловно, полезный продукт. Если у вас нет непереносимости лактозы, его стоит чаще включать в питание. Тем более что существуют сотни способов съесть его вкусно: с ягодами и фруктами, орехами и семечками, овощами, зеленью и сухофруктами. Его можно использовать для приготовления сырников и запеканок, фаршировать им овощи и фрукты или использовать в качестве главного ингредиента коктейлей и бутербродов. Рассказываем, как приготовить домашний творог, который раскроется в любом блюде!

Способ 1: Классическая рецептура

3 литра деревенского молока (можно взять магазинное, однако оно не должно быть стерилизованным) влить в кастрюлю, добавить 200 граммов сметаны, перемешать. Оставить в теплом месте на сутки или двое. Как только образуется простокваша, поместить кастрюлю на водяную баню и дождаться, пока отделится сыворотка. Перелить остывший продукт в дуршлаг, застеленный марлей в 3-4 слоя, дождаться пока основная часть сыворотки стечет. После этого завязать творог с марлей в узел и подвесить над емкостью.

Чем дольше выдерживать творог в таком положении, тем меньше в нем останется сыворотки, а значит, изменится консистенция. Чтобы получить рассыпчатый зерненный творог, нужно выдерживать 4-5 часов, чтобы нежный и мягкий — 2-3 часа.

Способ 2: Творог с ароматом цитрусов

2 литра молока довести до кипения, убавить огонь и влить тонкой струйкой сок одного лимона. Затем перемешать и дождаться, пока не начнет отходить сыворотка, после чего снять емкость с огня и отставить ее на 20 минут. Затем переложить творог в дуршлаг с марлей и позволить сыворотке стечь. На выходе получится примерно 350 г творога.

А вы знали?

Творог является одним из древнейших продуктов питания. Археологические исследования показали, что его происхождение датируется 6000 г. до н.э.

На маленьком огне довести до кипения литр молока, снять с огня, добавить 1 литр кефира комнатной температуры (чем выше его жирность, тем насыщенней получится вкус творога). Хорошо перемешать, чтобы кефир равномерно распределится, накрыть емкость крышкой и дождаться полного остывания смеси. Процедить получившийся творог через дуршлаг, застеленный марлей, подвесить его над кастрюлей до получения желаемой консистенции. Выход: 300 граммов творога.

Способ 4: Домашний сыр Рикотта

Ricotta Cheese — это итальянская разновидность сыра. Он очень похож на классический творог, приготовленный в домашних условиях, но его текстура более гладкая, а вкус не такой пресный. Воспользуйтесь простым рецептом!

В глубокой кастрюле соединить 2 литра свежего молока, 100 мл йогурта без добавок, одну щепотку сахара и половину чайной ложки соли. Поставить полученную смесь на плиту и медленно подогревать, пока по краям посуды не начнут формироваться «хлопья». Снять кастрюлю с огня, влить в смесь 60 мл лимонного сока и, не перемешивая, отставить на один час. За это время сыворотка отойдет. Через час откинуть сыр на дуршлаг и позволить стечь сыворотке в течение часа. Подвешивать продукт в марле или ставить его под пресс не нужно, иначе Рикотта получится сухой.

Это интересно!

В разных уголках планеты творог и сыры готовят из различных видов молока: коровы, буйволицы, козы, кобылы, верблюдицы.

Способ 5: Сливочный сыр из кефира

Творог по этому рецепту получается пастообразным, его идеально использовать для приготовления бутербродов. Достаточно добавить соль и рубленную свежую зелень и получится отличный сытный перекус.

1 литр кефира перелить в полиэтиленовый пакет, завязать плотный узел или закрыть на специальную застежку. Поместить в морозилку на ночь. Утром достать продукт из пакета и переложить на дуршлаг, застеленный марлей. Оставить до полного размораживания. Получается 200 граммов мягкого кремообразного творога.

Способ 6: Нежный печной творог

3 литра молока влить в большую кастрюлю, пригодную для использования в духовой печи, положить в нее 6 столовых ложек сметаны и оставить на сутки — полтора в теплом месте (чем теплее, тем меньше времени потребуется для заквашивания молока). Скисшую массу прямо в кастрюле поместить в разогретую до 150 градусов Цельсия духовку и оставить на 40 минут. После этого выключить огонь и позволить продукту остыть в течение 10 минут. Затем творог переложить в дуршлаг, застеленный марлей и подвесить для стекания сыворотки на 2 часа.

На заметку!

Во времена Римской империи у большинства зажиточных домов были отдельные кухни, специально предназначенные для приготовления сыра. Называли их — careale.

Способ 7: Живой творог с бифидобактериями

Такой творог более полезен по сравнению с другими вариантами, поскольку содержит бактерии, которые улучшают пищеварение и стимулируют укрепление иммунитета. В зависимости от выбранной закваски (ее можно приобрести в любой аптеке), продукт может содержать Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis subsp. lactis и другие пробиотические культуры.

Довести до кипения 3 литра деревенского молока, дождаться остывания до 40 градусов по Цельсию. Положить в молоко закваску и хорошо перемешать. Перелить молоко в термос, йогуртницу или мультиварку (если используете два последних прибора, выставить температуру 24-30 градусов) и оставить на 8-12 часов. Сквашенное молоко поставить на медленный огонь и выдержать в течение 30-40 минут, после чего переложить массу в дуршлаг и дождаться, пока стечет сыворотка. С трех литров молока получится 1 килограмм творога.

Комментарий экспертаЭмилия Викторовна Цыбикова, кандидат медицинских наук, главный врач клиники тибетской медицины в г. Москва

Тибетская медицина относит домашний творог к охлаждающим, легким продуктам кисло-сладкого вкуса, в состав которого входят три первоэлемента: основные — Земля и Вода, дополнительный — Огонь. Поэтому он рекомендуется для людей всех конституциональных типов. Но чтобы его употребление приносило пользу, а не вред, следует соблюдать некоторые правила.

Для беспокойных, впечатлительных, нервных людей конституционального типа «Ветер», склонных к бессоннице, тревожности, следует выбирать жирный, сочный домашний творог. Он должен быть нейтрального, сладкого вкуса, ни в коем случае не сухой и не обезжиренный. Более того, рекомендуется повысить его жирность, добавив топленое масло.

Таким людям хорошо подходит творожный продукт, который мы называем «домашний сыр» — влажный, сочный, солоноватый. По своим качествам он ближе к молодым сырам, но приготовить его можно и в домашних условиях.

Поскольку молочные продукты обладают охлаждающим действием, а конституция Ветер также имеет природу холода, домашний творог лучше употреблять после термической обработки, в горячем виде. Удачный вариант — сырники, в которые хорошо добавить мускатный орех, корицу. Эти пряности дают тепло и успокаивают нервную систему. Хорошо подойдет для этого конституционального типа сдобная выпечка — ватрушки, сочни с домашним творогом.

Людям, склонным к полноте, лени, уравновешенным, спокойным, напротив, следует выбирать сухой, кисловатый или даже кислый творог. Чем меньше в нем будет содержание жира, тем лучше. Добавлять в него сахар, варенье или сметану крайне нежелательно, поскольку это будет сочетание двух охлаждающих продуктов. Также противопоказана для них творожная выпечка, в том числе ватрушки, сочни (полезные для людей Ветра). А вот добавить в домашний творог черный перец, соль, красный острый перец, напротив, будет очень полезно.

Особенно полезен свежий домашний творог для людей вспыльчивых, энергичных, раздражительных, воинственных, целеустремленных, властолюбивых. Эти люди относятся к конституциональному типу Желчь, которая имеет природу жара. Для таких людей домашний творог на порядок более полезен, чем магазинный, купленный в супермаркете.

Свежий творог хорошо остужает пламя, которое сжигает их изнутри, служит профилактикой болезней печени, желчевыводящих путей, гипертонии. Для них лучше всего подходит творог нейтрального, сладкого вкуса, сочный, но не жирный.

Тибетская медицина рекомендует домашний, свежий творог для всех конституциональных типов как средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь атеросклероза сосудов. В большей степени он подходит для лета, осени, в меньшей степени — для зимы и весны.

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